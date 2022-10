Gaming: la industria de los videojuegos que crece en Argentina llegó a Neuquén con un evento excepcional 

Argentina Game Show, el evento excepcional que reúne a gamers, equipos y fans, desembarcó en Neuquén este fin de semana en el Museo Nacional de Bellas Artes. En este sentido, la industria de los videojuegos crece cada vez más en Argentina y expertos aseguran que supera cualquier otro tipo de entretenimiento, y que su masividad y popularidad es gracias a la accesibilidad del gaming online.

El mega evento gamer ya va por su octava edición bonaerense, y retomó su gira nacional. “Con esta edición en la ciudad de Neuquén, AGS tiene como objetivo darle la oportunidad a los chicos de la provincia de participar en los torneos, por eso es libre y gratuito», manifestó el organizador, Walter Costabel.

El evento se realizó este fin de semana en el Museo Nacional de Bellas Artes. Confluyeron gamers, contenido Esports, estaciones de juegos “free to play”, shows de música, concursos y paneles.

Santiago Aquino tiene 25 años y desde pequeño es usuario de los juegos online, por este motivo fue a la AGS en Neuquén. “Creo que estos eventos están muy buenos para acercar a gente que no es del ámbito, tener este tipo de allegada hace que más gente se anime a jugar”, aseguró.

El organizador de AGS expresó que en los últimos 20 años la industria gaming en Argentina empezó a desarrollarse paulatinamente, y hace diez que se está convirtiendo en uno de los contenidos de entretenimiento más importantes de nuestro país. “Está superando cualquier tipo de entretenimiento, series, películas, televisión”, garantizó.

“Todos los creadores de contenido que tienen relación con este mundo hoy se están convirtiendo en un suceso y año tras año lo convierte en líder de audiencia”, indicó Costabel.

En este sentido el gamer y streamer neuquino, Agustín Tomé, fue uno de los representantes argentinos del mundial de Axie Infinity en Barcelona, y quedó en el Top 50.

Tanto para Aquino como para Tomé, es un hecho que la cultura gaming en Argentina tiene mucho potencial, “tenemos muy buenos jugadores y cada vez hay más visibilidad de parte de las marcas para representar los equipos”, manifestó el mundialista.

Sin embargo, Argentina tiene una estrecha relación con la crisis económica, lo que repercute en la posibilidad de difundir y desarrollar el potencial gaming. “Las empresas no están aportando lo que podrían llegar a aportar, entonces los equipos no pueden llegar a explotar o competir con países extranjeros donde hay más inversión”, expuso Tomé.

“En el país no hay tanta repercusión, pero si se ve que hay ganas de que se hagan eventos de esta índole, de que haya un circuito competitivo más formalizado”, aseguró Aquino.

El gaming tiene audiencias y usuarios de todas las formas y colores, y no hay dudas de que una de las razones de su masividad es la accesibilidad. “Tanto los videojuegos como el contenido streaming suele ser gratuito en su mayoría y la verdad es que eso predispone al público a consumirlo”, manifestó Costapel.

“Es muy accesible para todo el mundo, hasta una computadora te corre el LOL (League of Legends), no necesitas una computadora de 1500 dorales”, comentó el asistente de AGS. Además, aseguró que a medida que avanza el tiempo cada vez es más fácil aprender, “son más amenos y cuanto más lo jugas más le agarras la mano”, garantizó.

Tomé por su parte indicó que la mejoría de las condiciones y servicios son clave para el desarrollo de esta actividad. Comentó que la falta de servidores en el país ha generado que los jugadores se encuentren en una inferioridad de condiciones. “Ahora mejores conexiones generan también que se democratice mucho más, gente que antes no podía acceder ahora accede de manera medianamente económica”, explicó.

Para finalizar, Costapel manifestó que «prácticamente los eventos de videojuegos estan al nivel de un show de música, ambos hoy se llevan la mayor atención del público superando otro tipo de entretenimiento”. Además, garantizo que este tipo de actividad no tiene un público especifico, por eso también es tan masivo, “Hoy el target es súper amplio en todo sentido, edad, genero, lo que sea, es para cualquiera”, aseguró.

Agustín Tomé, el neuquino que es TOP 50 en el mundial de videojuegos

Agustín Tome nació en Neuquén, tiene 27 años, es gamer, streamer y top 50 mundial en videojuegos. “Desde que tengo uso de razón, desde chiquito me gustan los videojuegos”, relató.

A los seis años tuvo su primera PlayStation, pero aseguró que a medida que pasó el tiempo fue conociendo otros juegos que le llamaron la atención. “Nunca fui jugador de FIFA o Call of Duty, son juegos grupales y me gustan más los individuales”, aseguró.

Cuando se fue a vivir a Buenos Aires, hace más o menos diez años, descubrió “Hearthstone”, un juego de cartas coleccionables en línea creado por la empresa Blizzard Entertainment. “Empecé a competir a nivel nacional y no me iba mal pero no había logrado dar el salto a uno internacional”, mencionó.

El mundialista se adentró en el mundo del streaming y comenzó a transmitir en vivo comentando partidos de otros jugadores, hasta el año pasado.

“Hace un año y medio descubrí Axie Infinity y empecé a jugar, no me fue bien en los primeros meses porque además es un juego bastante caro”, confesó. Este juego se destaca por ser uno de los famosos de criptomonedas, NFT.

“Salió una versión nueva del juego y me fue re bien, ahí me llamó el equipo City Esports para representarlos en el mundial de AxieCon y viajé a Barcelona”, relató Tomé.

Por este motivo a fines de agosto de este año emprendió su viaje como representante argentino del mundial de Axie Infinity y quedó en el puesto 42°. El Neuquino Agustín Tomé este año superó sus límites y se ganó el TOP 50 del mundial de videojuegos cripto.

El mundialista en AxieCon, Barcelona. Foto: Gentileza.