Bariloche: este viernes concursan los chefs de Ánima en el Prix Baron B – Édition Cuisine

Este año fue la tercera vez que Florencia Lafalla y Emanuel Yáñez García, los chefs del restaurante «Ánima» de Bariloche, se presentaban en el concurso Prix Baron B – Édition Cuisine, que es una referencia en el ámbito gastronómico.

“El primer año nos contaron del proyecto y nos gustó la idea y lo hicimos muy a pulmón, con los medios que teníamos en ese momento. La segunda vez que nos presentamos nos pareció interesante presentar la panacota de hongo de pino, era algo muy radical, diferente y quedamos afuera, nos miraban sorprendidos que vayamos con un postre”, recordó Florencia, que defendió la importancia del postre en la cata de una restaurante como un equilibrio de toda la propuesta.

Esta vez presentaron una propuesta de trucha y fueron seleccionados etre los tres finalistas, junto a Amasijo, de Agustín Kuran de Santiago del Estero y Bajo Llave 929, de Enrique Sobral de Entre Ríos.

“Nos entusiasmó mucho a idea de mostrar un producto local, regional y mostrar esa manera de trabajar en la cocina, que es a través de técnicas, aprovechar esa versatilidad que tiene que tener un producto sin tirar nada y mostrar que un producto puede darte distintas cosas en un solo plato”, sintetizó Florencia al contar la propuesta que cocinarán ante el jurado en pocos días en Buenos Aires.

El plato con el que este viernes concursarán los chefs de Ánima.

En este caso, llevarán un truchón entero, que obtienen de un criadero de la zona que garantiza el cuidado del producto. “Con el espinazo, la cabeza, las alas y los ojos se hace un ahumado y a partir de eso se hace una salsa de trucha ahumada. Los lomitos son curados con sal y azúcar; usamos las huevas y pieles como crocante”, detalló.

La proteína principal será acompañada con peras del Alto Valle de Río Negro en formato pickle y hecho a la brasa. Debajo una salsa de yogurt para ligar, con eneldo producido en hidroponia en Bariloche.

Emanuel Yáñez García.

“Con todo esto me hago la pregunta ¿para qué estamos contando todo esto? ¿Querés ganar o querés contar?. Mi respuesta más sincera es que quiero contar. Siento que esta vez ya ganamos, la competencia también la tenemos con uno mismo, miramos para atrás y pensamos por qué no quedamos en las anteriores ediciones, y es que nos faltaba tener las cosas más ordenadas, madurar la idea”, señaló Florencia y agregó: “ Cuando veo esa evolución de cuando empezamos y ahora, ese proceso, digo ganar sería buenísimo porque está bueno el premio, ir a Francia, hacer una pasantía, pero en este caso no es el objetivo, el objetivo está logrado y es haber quedado (finalistas) y tener la posibilidad de contar quiénes somos, dónde estamos, qué hacemos y disfrutarlo”.