Global Oil sorteó nueve Toyota Yaris 0 km este martes y se conocieron los ganadores

Este martes, en las instalaciones del Hotel Global de Centenario, el Grupo Global Oil cumplió con una de las acciones más esperadas por sus clientes: el sorteo de nueve Toyota Yaris 0 kilómetro, uno por cada estación Puma en Neuquén y Río Negro.

La iniciativa, que fue promocionada durante varios meses en todas las estaciones, convocó a miles de participantes que accedieron a la chance de ganar a través de la carga de combustible, compras en tiendas y la adquisición de lubricantes Puma, que otorgó doble posibilidad de participar.

El sorteo se realizó con urnas diferenciadas por estación y bajo un mecanismo que incluyó cupón titular y suplente, para garantizar transparencia y trazabilidad. La primera urna reunió a tres dispuestas en la estación de Campo Grande. Luego le siguieron aquellas distribuidas en la ciudad de Neuquén, Cipolletti, Viedma, Villa Regina, San Patricio del Chañar, Roca y Bariloche.

En cuanto a los afortunados y afortunadas, algunos atendieron el teléfono y la emoción se sintió en la voz resquebrajada que agradecía a la empresa al momento de conocer la noticia. Otros se mostraron escépticos y les costaba creer que habían ganado un Toyota Yaris 0 km mientras que una de las ganadoras confesaba que se trataría de su primer auto.

Quedará esperar darle la noticia a las personas que no atendieron el teléfono. Tal como informaron en el sorteo, si el grupo no se puede comunicar durante un mes, el ganador será el suplente. Lo mismo sucederá si por otros motivos no pueden acceder a la adquisición del vehículo.

Durante el sorteo, los representantes del equipo destacaron la alta participación y el acompañamiento sostenido de los clientes a lo largo de la campaña. Sebastián Dolce, gerente de las estaciones de servicio Global Oil agradeció especialmente a quienes eligieron las gasolineras del grupo durante estos meses: “Queremos agradecerle a todos los clientes que confiaron en Global Oil, que cargaron en las estaciones Puma de nuestras nueve estaciones de las distintas localidades. Queremos agradecerles porque hayan participado, por confiar en nosotros”.

En la misma línea, Romina Minisini, también gerente de las estaciones de servicio Global Oil, reforzó el mensaje hacia el público: “Los invitamos a que sigan confiando”.

El cierre del sorteo estuvo marcado por la emoción y el entusiasmo. “Hubo un montón de participantes y estamos muy contentos, esperamos que lo disfruten”, dijeron desde la gerencia, celebrando que nueve personas distintas cerrarán el año con un auto 0 km.

La promoción fue válida en todas las estaciones Puma Global Oil de Neuquén y Río Negro y tuvo como fecha límite de participación el 30 de noviembre. Este martes, finalmente, la suerte quedó echada y los ganadores ya son parte de la historia de Global Oil.





