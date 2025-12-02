Comenzó la temporada de verano en Neuquén: 163 guardavidas ya cuidan la costa del Limay

Ya se siente, ya se palpita el verano llegó a Neuquén. Aunque los últimos días fueron lluviosos y ventosos, de a poco el termómetro se irá elevando. Y así lo demuestran los balnearios de la capital provincial que ayer dieron inicio a su actividad.

Con 163 guardavidas distribuidos a lo largo de la costa del río Limay, Neuquén capital dio inicio a la temporada de verano. “Los guardavidas están distribuidos en los cinco balnearios habilitados y también en sectores donde los vecinos han tomado como zona balnearia y que no lo son pero que naturalmente tienen que tener el control de guardavidas por su concurrencia”, aseguró Francisco Baggio, subsecretario de Medioambiente y Protección Ciudadana de la ciudad de Neuquén.

Específicamente, desde ayer, los guardavidas prestan servicio en los cinco balnearios formales de Neuquén: Balneario Municipal Albino Cotro, Gustavo Fahler (más conocido como río grande, Sandra Canale (conocido popularmente como Gatica), Valentina Brun de Duclot y Solalique. Y en las zonas donde los vecinos adoptaron como balnearios informales: Isla Verde, playa Linares frente al club BPN y en el remolino de la Isla 132.

Una de las novedades de este año es la ampliación del horario de servicio. Habrá guardavidas de 10 a 21. “Es una franja que contempla distintos usos del espacio público. Por la mañana, temprano va mucha gente a tomar mate y a descansar o a leer. Por eso decidimos ampliar la franja por la mañana”.

A lo largo de la costa del río también habrá un equipo náutico patrullando el río Limay desde el límite de la ciudad con Plottier hasta el límite con Cipolletti. Allí habrá 4 motos de agua, 2 botes semirrígidos y 2 cuadriciclos.

Si bien desde el 15 de noviembre Neuquén inició la pretemporada (con 60 guardavidas en la costa), por ordenanza municipal, la temporada inició ayer, el 1 de diciembre. “Nos hubiese gustado poder hacer el acto inaugural ayer, pero por cuestiones climáticas vamos a tener que hacerlo mañana”, especificó el funcionario. Mañana será entonces el acto formal de la inauguración de la temporada de verano.

Baggio ponderó que año a año los balnearios y la costa del río reciben cada vez más vecinos, turistas y visitantes. “Esto tiene que ver con las obras de infraestructura que se hicieron a lo largo de todo el paseo costero y la posibilidad de recorrerlo libremente en toda su extensión. Hace un tiempo a nadie se le ocurría ir más allá del barrio de La Zagala porque la costa estaba cerrada. Por eso, tener las costas libres y el paseo costero que integra toda la ciudad es importantísimo como espacio público que tiene un componente social súper interesante, porque es un espacio igualador socialmente; es el lugar donde todos tenemos los mismos derechos y obligaciones, independientemente de la condición social. Para nosotros tener paseos costeros y balnearios accesibles para todos los vecinos es una política pública”, aseguró Baggio.

Pero, además para el subsecretario la gratuidad de los servicios también es un elemento que incide en la mayor concurrencia de vecinos a la costa del río. “Me ha tocado ir a un balneario de otra provincia y tener que pagar por utilizar los sanitarios o tener que pagar para utilizar las parrillas. No opino que esté ni bien ni mal, simplemente digo que Neuquén tiene otra mirada respecto del uso del espacio público y es la calidad de los servicios y la gratuidad. En Neuquén nadie tiene que pagar por ir al baño o por usar las parrillas en los balnearios”.

Por último, Baggio ponderó el trabajo conjunto que realizan distintos actores a lo largo de la temporada de verano: “El operativo de seguridad balnearia no lo hacen solo los guardavidas, lo hace también la policía que está presente en los balnearios, lo hace el sistema de ambulancias que tenemos contratadas para los balnearios exclusivamente, lo hacen los trabajadores y trabajadoras de mantenimiento de balnearios que tienen un arduo trabajo en juntar residuos, en cortar el césped, en limpiar los baños, en limpiar las parrillas para que todo esté impecable, lo hace también Prefectura trabajando en conjunto con nosotros”.