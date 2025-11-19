Operativo y evacuación en el Poder Judicial de Bariloche: ¿qué pasó con la amenaza de bomba?

Durante las primeras horas de este miércoles se montó un gran operativo en Bariloche por una amenaza de bomba. La alerta llegó a través de una llamada anónima y obligó a evacuar todo el edificio del Poder Judicial de Río Negro. Las brigadas especializadas trabajaron en el sitio.

Lo que se sabe de la amenaza de bomba en el Poder Judicial

El episodio se registró este miércoles minutos después de las ocho. Según la información a la que pudo acceder Diario RÍO NEGRO en el edificio de tribunales se desarrollaba un evento judicial por lo que se encontraban, además de los empleados judiciales, el juez del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, Sergio Ceci y el procurador Jorge Crespo.

La amenaza llegó mediante una llamada anónima donde manifestaron que había una bomba dentro del edificio Pilmayquén, donde funciona Tribunales. Tras esto decidieron evacuar a todos los presentes en el sitio y se alertó a la Policía.

En el lugar se convocó a Brigadistas especializados y se realizó un corte de calle. En el transcurso de la mañana se levantó el operativo con resultado negativo, es decir, no detectaron ningún artefacto explosivo y el edificio regresó a su normal funcionamiento con la agenda prevista desde las 11.

Desde la Policía de Río Negro informaron a Diario RÍO NEGRO que intervino la Policía de Seguridad Aeroportuaria y se iniciaron actuaciones en la Justicia Federal. Si bien el caso está siendo investigado, fuentes cercanas al caso adelantaron que se estima que la amenaza llegó para frenar una audiencia que estaba programada para este día.