Murió el hombre que se encontraba grave tras ser atropellado en Roca

Murió el hombre que fue atropellado en Roca.

El viernes se registró un impactante choque en Roca que dejó como resultado a una persona en grave estado. Se trata de un hombre de aproximadamente 70 años que fue atropellado por un vehículo.

Tras el impacto, la víctima fue derivada de urgencia al hospital local pero a las pocas horas confirmaron su lamentablemente muerte.

Choque fatal en Roca: el estado del hombre era «crítico»

Fuentes oficiales del hospital local confirmaron a Diario RÍO NEGRO que el hombre ya había ingresado en un estado crítico a urgencias.

Detallaron que había sufrido un traumatismo de cráneo encefálico grave y tenía un «hematoma subdural», cuando llegó al nosocomio lo intubaron pero no pudo ser intervenido quirúrgicamente debido a su estado.

Si bien el personal médico realizó todo lo posible para asistirlo, confirmaron que lamentablemente «era predecible el desenlace fatal por la gravedad de sus lesiones».

Cómo fue el choque fatal en Roca

El hecho ocurrió cerca de las 18 sobre calle 9 de Julio, entre Buenos Aires y Chacabuco.

De acuerdo a los primeros datos, la víctima habría intentado cruzar la calle corriendo cuando fue embestido por un automóvil, cuyo conductor no logró evitar el impacto.

Como consecuencia del choque, el hombre quedó tendido sobre la calzada con una fuerte lesión en la cabeza y sangrado, lo que generó preocupación entre los testigos.

El vehículo involucrado, un Volkswagen Vento, terminó con una visible marca de impacto en el parabrisas producto de la violencia del golpe.

Minutos después, una ambulancia arribó al lugar y trasladó al herido al hospital local. Según trascendió, el hombre presentaba pulso al momento de ser asistido.