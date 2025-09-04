Grave accidente sobre Ruta 39: cómo están los heridos que fueron derivados en vuelo sanitario a Neuquén

Un grave accidente ocurrió este jueves sobre la Ruta 39 en el norte neuquino. Una pareja que viajaba en moto despistó y por la gravedad de las heridas fueron derivados en vuelo sanitario a Neuquén capital. Cuál es su estado de salud.

Según informó el comisario Hernando Burgos a Diario RÍO NEGRO, el incidente vial ocurrió cerca de las 8, entre Andacollo y Huinganco.

Cuando arribó personal policial constataron «el despiste de una motocicleta con dos ocupantes: un hombre y una mujer de unos 20 años de edad aproximadamente».

Al lugar acudió rápidamente personal médico, quienes se encargaron posteriormente del traslado de las personas heridas al hospital de Chos Malal.

Sin embargo, por la gravedad de las heridas las autoridades realizaron un operativo de emergencia para trasladar en vuelo sanitario a los dos hacia Neuquén.

Cómo están los heridos que fueron derivados en vuelo sanitario a Neuquén

Según pudo averiguar este medio a través de fuentes sanitarias, la mujer fue trasladada al hospital Castro Rendón, en donde ingresó con un «politraumatismo grave con traumatismo de cráneo» qué requirió una neurocirugía de urgencia.

Por otra parte, el motociclista fue derivado a la clínica CMIC con traumatismo de craneo grave.