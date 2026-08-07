Superado el conflicto portuario, VMOS puso a flote el buque que instalará la tubería en la terminal de Punta Colorada

El Seminole será el encargado de instalar la tubería submarina que conectará la terminal terrestre de Punta Colorada con las monoboyas de carga. Foto gentileza.

El proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) recuperó el ritmo de ejecución luego de algunos días de demoras provocadas por el conflicto en el servicio de practicaje. Ayer, en el puerto de Bahía Blanca, se realizó la puesta a flote del Seminole, una embarcación que tendrá un rol central en la construcción de la terminal offshore de Punta Colorada, en Río Negro, desde la cula se exportará el petróleo de Vaca Muerta.

La maniobra marcó el inicio de una nueva etapa para la obra. Según reveló el medio especializado Argenports, el operativo comenzó con la descarga del Seminole desde el HL White Marlin, el buque semisumergible que había trasladado hasta Bahía Blanca las embarcaciones y equipos necesarios para el desarrollo de la terminal marítima.

El Seminole será el responsable de instalar la tubería submarina que conectará la terminal terrestre con las monoboyas ubicadas mar adentro, infraestructura que permitirá cargar el crudo en los buques tanque destinados a los mercados internacionales.

Una vez completada la puesta a flote, el buque inició su traslado hacia su sitio de amarre asistido por los remolcadores Svitzer Honor y Ona Paz, que participaron de las maniobras de remolque y posicionamiento dentro del puerto.

HL White Marlin junto al Seminole, en el operativo de Bahía Blanca. Fotos gentileza ArgenPorts.

En paralelo, también fueron desembarcados los remolcadores EDT Aeolus y Spring 360, que integraban la flota transportada por el HL White Marlin y que participarán en las próximas tareas previstas para el desarrollo de la infraestructura offshore.

Con estas maniobras, el proyecto retomó el cronograma previsto para una de las iniciativas de infraestructura energética más importantes que se desarrollan actualmente en el país.

Fotos gentileza ArgenPorts.

Una obra para aumentar las exportaciones

La terminal offshore constituye uno de los componentes más complejos del proyecto, ya que permitirá operar grandes embarcaciones sin necesidad de construir un puerto de aguas profundas sobre la costa rionegrina. Desde las monoboyas se realizará la carga del crudo que llegará desde Vaca Muerta a través del oleoducto en construcción.

El avance de estas tareas es considerado estratégico para ampliar la capacidad exportadora de petróleo de la Argentina y acompañar el crecimiento de la producción no convencional de la cuenca neuquina, que en los últimos años viene marcando sucesivos récords.

La reactivación de las maniobras llegó después de varios días de incertidumbre. La llegada de la flota especializada coincidió con la suspensión del servicio de practicaje dispuesta por prácticos, pilotos y baqueanos en rechazo al Decreto 690/2026, que modificó el régimen de practicaje y pilotaje vigente en los puertos argentinos.

Como consecuencia de esa medida de fuerza, el HL White Marlin permaneció fondeado frente a Bahía Blanca, a la altura de la boya 17, sin poder iniciar la descarga de las embarcaciones que transportaba para el proyecto VMOS.

Sobre su cubierta permanecían inmovilizados el Seminole y los remolcadores que debían incorporarse a las tareas de construcción de la terminal offshore. Incluso se evaluó la posibilidad de realizar una maniobra excepcional con la participación de capitanes italianos y personal de la Prefectura Naval Argentina, aunque la complejidad técnica del procedimiento impidió avanzar sin el servicio de practicaje.

El conflicto se originó tras la publicación del decreto impulsado por el Gobierno nacional, que reemplazó la reglamentación vigente desde 1991 e introdujo cambios en el sistema de practicaje y pilotaje.

Entre otras modificaciones, habilitó la libre contratación de prácticos, eliminó límites para la inscripción de nuevos profesionales, facultó a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) a establecer tarifas máximas y transfirió a la Prefectura Naval la administración del registro de profesionales.

Mientras el Ejecutivo defendió la reforma al sostener que apunta a reducir los costos logísticos y aumentar la competitividad del comercio exterior, los gremios del sector cuestionaron los cambios por considerar que afectan las condiciones de seguridad de la navegación y resolvieron interrumpir la prestación del servicio.

En medio del conflicto, la Prefectura Naval Argentina intimó a los profesionales habilitados para que retomaran las tareas y recordó que el practicaje constituye un servicio público esencial. Además, advirtió que la interrupción de la actividad podía derivar en sumarios administrativos e incluso en acciones penales previstas en la Ley de Navegación y en el artículo 190 del Código Penal.

Finalmente, con la normalización del servicio, las maniobras pudieron llevarse adelante y el proyecto recuperó su cronograma operativo. La puesta a flote del Seminole y el desembarco del resto de la flota representan el comienzo de una nueva fase para la construcción de la terminal offshore de Punta Colorada, una infraestructura que será determinante para sostener el crecimiento de las exportaciones de petróleo de Vaca Muerta.