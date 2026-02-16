Alerta por tormentas y granizo en Neuquén, Río Negro, La Pampa y ocho provincias más este lunes de carnaval

El mapa meteorológico de la Argentina se encuentra bajo vigilancia extrema en este cierre de Carnaval. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ratificó una alerta nivel amarillo que cubre una franja masiva del territorio, advirtiendo sobre tormentas con capacidad de daño que afectarán la normalidad de las actividades.

El frente, alimentado por el calor acumulado, pone bajo aviso especial a Neuquén, Río Negro y La Pampa, donde la probabilidad de caída de granizo y ráfagas intensas se vuelve el principal factor de riesgo.

A estas tres provincias se suman otras ocho bajo la misma advertencia: Jujuy, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis y Mendoza. El sistema de tormentas no solo amenaza con precipitaciones abundantes en cortos periodos, sino que llega acompañado de una frecuente actividad eléctrica, lo que obliga a extremar las precauciones en áreas abiertas y rutas nacionales.

El impacto en la Patagonia de la alerta por tormentas: tarde, noche y madrugada

A diferencia de otras regiones del país, en Neuquén y Río Negro la inestabilidad tendrá una duración prolongada. El fenómeno comenzará a ganar fuerza durante la tarde de este lunes y se intensificará entrada la noche, momento en que los núcleos de tormenta podrían descargar con mayor violencia.

Lo más significativo para la región es que la alerta no termina con el lunes. Las condiciones adversas se extenderán hasta la mañana del martes 17 de febrero, afectando el inicio de la jornada laboral y el operativo retorno de quienes regresan de los centros turísticos.

Se esperan ráfagas que podrían superar los 70 km/h, generando polvo en suspensión antes de la llegada del agua, un combo peligroso para la visibilidad en las rutas 22, 151 y 237.

¿Qué esperar de la Alerta Amarilla?

El organismo oficial indica que el nivel amarillo implica fenómenos meteorológicos con «capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas». Los puntos clave a tener en cuenta son: