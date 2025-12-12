Guardavidas en alerta en San Martín de los Andes: denuncian incumplimientos laborales y lanzan un plan de lucha

El Sindicato de Guardavidas del Neuquén (Sigune) anunció un plan de lucha por parte de sus trabajadores en San Martín de los Andes. Informaron que la medida se tomó ante el incumplimiento de pagos e ineficiencias del Gobierno Municipal.

Los trabajadores guardavidas informaron que sus reclamos son diversos y determinantes para el desarrollo de su trabajo. Destacan la falta «recomposición salarial (un salario inferior a los valores provinciales y nacionales), la ausencia de elementos y ropa de trabajo, de infraestructura básica y condiciones mínimas de seguridad obligatorias y la falta de reconocimiento de la condición de trabajador/a temporario/a permanente con prestación discontinua«.

En su reclamo, también denunciaron la situación de maltrato producida contra una trabajadora embarazada. Mencionaron la no contratación de una guardavidas embarazada que trabaja desde

hace varias temporadas y que solicitó un cambio de funciones, dejándola apartada de sus servicios y beneficios.

Desde el sindicato de Guardavidas esperan una negociación de diálogo y voluntad para llegar a un acuerdo con la Municipalidad a las puertas de la temporada de verano.

En el comunicado notificaron a la sociedad: «Cualquier situación no deseada que ocurra durante este período es responsabilidad exclusiva de la Municipalidad, que debe asegurar condiciones laborales y operativas mínimas para la prestación del servicio«.

El reclamo de los guardavidas de San Martín de los Andes

Dentro del comunicado del Sigune, notificaron todas las faltas de respuesta e incumplimientos de la Municipalidad de San Martín de los Andes para los guardavidas.

Los reclamos varían desde la falta de elementos de seguridad e incumplimiento salarial, como también el injustificado trato de una miembro embarazada.

Dentro de los reclamos establecidos al municipio, se mencionan los siguientes:

Falta de recomposición salarial y fijación unilateral de un salario notoriamente inferior a los valores provinciales y nacionales para la actividad.

Ausencia de reconocimiento de la condición de trabajador/a temporario/a permanente con prestación discontinua, conforme Ley Nacional N° 27155 y LCT.

Incorrecta liquidación de antigüedad, debiendo computarse una temporada como un año de antigüedad, según Ley 27155/15 y Disposiciones del ISSN N° 632/84 y N° 676/86

Falta de cobertura adecuada de puestos de salvavidas y reducción indebida de sectores históricamente cubiertos, afectando la seguridad pública.

Incumplimiento de la entrega de ropa, elementos de trabajo e infraestructura básica, conforme Ordenanza N° 4730/2002

No equiparación de la duración de la temporada con los parámetros provinciales y nacionales.

Violación en la carga horaria, en contra de derechos adquiridos y lo dispuesto por la Ley Nacional de guardavidas (6 horas diarias).

El gremio notificó que si persiste la no respuesta por parte del municipio, los trabajadores avanzarán con el quite de colaboración, retención de tareas, movilizaciones, paros sorpresivos y demás acciones a partir de la fecha del reclamo.