La «hora silenciosa», una propuesta que busca crear espacios «amigables» en Neuquén y Río Negro para personas con autismo

La «Hora silenciosa» es la Ley de obligación de inclusión en comercios y espacios públicos que reduce estímulos sensoriales, ya sea de luces, elementos sonoros y similares, generando espacios de resguardo y bienestar para personas con trastorno espectro autista (TEA), Condición del Espectro Autista (CEA) y Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD).

Escuchá a Natalia Arena en RÍO NEGRO RADIO

Las personas con trastorno espectro autista tienden a sufrir hipersensibilidad sonora y visual ante la estimulación de luces o sonidos estruendosos. En esta época del año la concientización aumenta por las fiestas y la presencia de fuegos artificiales.

En diálogo con RÍO NEGRO RADIO, la locutora y madre de un chico con TEA, Natalia Arena mencionó que no todos los comercios cumplen las normas o «cumplen a medias».

Arenca mencionó que la ley busca que los comercios y supermercados, tanto de Neuquén como de Río Negro, incorporen algún horario en común para reducir cualquier emisión sonora o luminosa para que las personas con autismo puedan acudir a estos espacios públicos. «Se busca que los comercios dispongan 120 minutos semanales para las personas con alguna condición neurológica y del desarrollo», agregó.

Ante esta ley de protección, destacó que todavía hay muchos comercios y supermercados que no respetan los espacios amigables, dificultando a las personas con TEA de poder acudir a esos lugares para conseguir elementos básicos y de subsistencia.

Sobre las propuestas realizadas y cuáles deberían aplicarse, Arena mencionó la óptima capacitación obligatoria del personal ante personas con discapacidad, destacando que debe darse información y herramientas a los cajeros ante clientes con autismo o hijos que tengas aquel espectro.

Para Arena es necesario implementar en los supermercados auriculares con protección sonora para que las personas que lo necesiten puedan concurrir a estos espacios y señaló que las personas con esta condición deben tener ciertas prioridades para que puedan desarrollar con normalidad las compras.

La información y consciencia social: la falta de empatía a las personas con TEA

En la entrevista, la locutora destacó que se debe tener herramientas y políticas para que las familias que tengan algún familiar con TEA puedan concurrir a eventos y centros recreativos con la menor exposición posible a elementos que desaten crisis nerviosas.

«Hay cuestiones que son de la sociedad, he ido a un espacio de terapia con mi hijo con TEA y los espacios de estacionamiento y comercios al lado ocupan estos lugares y no respetan a las personas que necesiten prioridad en estos casos«, explicó Arena.

A su vez, mencionó que ha recibido rechazo en espacios de terapias por situaciones menores y no empáticas para su hijo: «Me han rechazado para unas sesiones debido a que mi firma tenía el mismo color de lapicera que el del doctor, y tuve que realizar todos los trámites de nuevo y es tedioso».

En la antesala de la celebración de Navidad y Año Nuevo con la presencia de fuegos artificiales, la locutora demostró su miedo ante la poca empatía de la sociedad en las redes sociales: «Cuando hablan de leyes de protección, ves comentarios de la gente que dice que es una vez al año que lo tenemos que soportar, es tristísimo«, concluyó.