Neuquén tiene un metrobús renovado: mayor seguridad y luminaria en 29 paradores

El corredor vial más transitado del oeste neuquino cambió de cara. Tras cuatro meses de trabajos intensivos, la Municipalidad de Neuquén capital dejó inaugurada la renovación integral del Metrobús, una obra de infraestructura urbana diseñada para blindar la seguridad y mejorar la espera de los 1.300.000 pasajeros que utilizan este sistema cada mes.

El corte de cintas simbólico se realizó en el emblemático parador de la calle Colón. Allí, el subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa, confirmó que la cirugía urbana alcanzó a toda la traza troncal que conecta la periferia con el centro neuquino, buscando jerarquizar el medio de movilidad más elegido por la ciudadanía.

El mapa de las mejoras: 12 kilómetros a nuevo en Neuquén capital

La intervención municipal dejó atrás las viejas estructuras dañadas por el uso y el clima. El rediseño apuntó directo a la funcionalidad y la prevención en horarios nocturnos. Las claves de la obra:

Reconstrucción total: se pusieron a punto 29 paradores distribuidos a lo largo de los 12 kilómetros del corredor (6 kilómetros de ida y 6 de vuelta), recuperando la identidad visual del municipio.

se pusieron a punto distribuidos a lo largo de los 12 kilómetros del corredor (6 kilómetros de ida y 6 de vuelta), recuperando la identidad visual del municipio. Más seguridad: se incorporó iluminación LED de alta potencia y nuevos paneles para garantizar la visibilidad tanto de los peatones como de los choferes.

se incorporó de alta potencia y nuevos paneles para garantizar la visibilidad tanto de los peatones como de los choferes. Accesibilidad a nivel: las nuevas garitas fueron niveladas para que los usuarios desciendan del colectivo directamente al suelo del parador, eliminando barreras arquitectónicas.

las nuevas garitas fueron niveladas para que los usuarios desciendan del colectivo directamente al suelo del parador, eliminando barreras arquitectónicas. Cruces escolares: se priorizó la seguridad peatonal en intersecciones críticas, como el parador de calle Colón, que cuenta con una escuela en frente.

se priorizó la seguridad peatonal en intersecciones críticas, como el parador de calle Colón, que cuenta con una escuela en frente. Tránsito masivo: las mejoras impactan directamente en el flujo diario de 14 líneas de colectivos: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 25 y 26.

El impacto en los barrios: alivio para estudiantes y un freno al vandalismo

Para los vecinos del oeste, la renovación significa dejar de mojarse en invierno y esperar el colectivo con luz en la madrugada. Juan Antiñir, presidente de la vecinal del barrio Islas Malvinas, graficó la urgencia que tenía la obra: «En nuestro caso tenemos la escuela 53 y de noche la 60, donde viene gente grande a estudiar para terminar su secundaria. En época invernal llovía y, con la garita como estaba, se mojaban todos».

En ese marco, el dirigente barrial lanzó un fuerte pedido a la comunidad para resguardar la inversión pública: «Le pido a la gente que no lo rompan, por favor. Hoy lo que llega al barrio es buenísimo y entre todos tenemos que cuidarlo».

Por su parte, Andrea Traipe, titular de la vecinal de Villa Ceferino, celebró el impacto directo en la tranquilidad de los vecinos: «Para nosotros es muy importante que se hayan refaccionado, ahora está todo muy lindo y seguro».