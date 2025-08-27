Fuertes vientos y días de primavera en el Alto Valle: la previa a la tormenta de Santa Rosa

Antes de la tormenta de Santa Rosa, esperada para el sábado 30 de agosto, en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro habrá días primaverales y de viento, según anticipó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo describió que en Neuquén se esperan ráfagas que rondarán entre los 42 y los 50km/h este miércoles, jueves y viernes. Además que la temperatura por la tarde alcanzará los 24°C.

El viernes habrá una disminución de las máximas y se esperan lluvias con tormentas. De igual modo el sábado.

Máximas de 26°C en Roca y Regina, con una primavera anticipada

En Villa Regina, las máximas este miércoles y jueves alcanzarán los 26°C. Desde el viernes bajará a 12°C y habrán días ventosos. El sábado se espera una jornada lluviosa. Un panorama similar se aguarda en General Roca.

A qué se denomina Tormenta de Santa Rosa

Según informó el SMN, «a nivel popular, en fechas cercanas al 30 de agosto de cada año, se suele

esperar la ocurrencia de una fuerte tormenta a la que se denomina comúnmente «Tormenta de Santa Rosa», en coincidencia con la festividad de Santa Rosa de Lima, Patrona de la Iglesia Católica de Lima, de

Hispanoamérica, de las Filipinas y de las Indias Orientales. Existe, además, la creencia popular de que se trata de una de las peores tormentas del año».

Y amplió que según el Vocabulario Meteorológico Internacional de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), se denomina «tormenta» a la descarga «brusca de electricidad atmosférica que se manifiesta por un resplandor breve (relámpago) y por un ruido seco o estruendo sordo (trueno). Las

tormentas se asocian a nubes convectivas las que, generalmente (aunque no siempre), generan precipitaciones intensas en forma de chaparrón de lluvia o, en ocasiones, de nieve o granizo, así como también vientos fuertes».