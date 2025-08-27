Tormenta de Santa Rosa: cómo afectará el fenómeno climático a Neuquén y Río Negro este fin de semana

Con el cierre de agosto, la tradicional tormenta de Santa Rosa volverá a hacerse sentir en Argentina, y este año llega acompañada de un fenómeno de ciclogénesis que podría intensificar sus efectos. Tras días de sol y temperaturas agradables, Neuquén y Río Negro se prepara para un brusco cambio en el clima.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la región experimentará lluvias significativas, chaparrones y tormentas eléctricas a partir del viernes 29, que se prolongarán hasta el sábado 30 de agosto.

Los especialistas señalan que la combinación de aire cálido y húmedo que choca con un frente frío será la responsable de la inestabilidad, y advierten que este año el fenómeno podría estar entre los más intensos de los últimos tiempos.

Vuelve el frío, llegan las lluvias y se asoma la tormenta de Santa Rosa en Neuquén

Neuquén volverá a sentir el invierno a partir de este viernes, con un marcado descenso de temperatura, lluvias intermitentes y el regreso de las nubes. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un fin de semana inestable, acompañado por el fenómeno conocido como la tormenta de Santa Rosa, que suele hacerse presente en los últimos días de agosto.

El viernes 29 marcará el inicio de este cambio: la temperatura máxima no superará los 12 °C y se espera una mínima de 7 °C. Por la tarde comenzarán las precipitaciones, mientras el viento se mantendrá con ráfagas de hasta 50 km/h.

El sábado 30 será uno de los días más fríos de la semana, con temperaturas que oscilarán entre los 3 °C y 10 °C. El SMN advierte un alto porcentaje de lluvias durante toda la jornada, con grandes probabilidades. Las ráfagas podrían superar los 30 km/h.

Para el domingo 31, si bien mejoran las condiciones y se espera cielo mayormente nublado, las temperaturas seguirán siendo bajas: mínima de 4 °C y máxima de 12 °C.

Asimismo, el lunes 1 de septiembre tendrá un leve repunte térmico (mínima de 6 °C y máxima de 16 °C), aunque con posibles chaparrones hacia la tarde. El viento se mantendrá entre los 13 y 22 km/h.

Por último, el martes 2 el panorama será similar, con algunas lluvias aisladas durante la mañana y una mejora hacia la tarde. La mínima será de 7 °C y la máxima llegará a 17 °C.

Roca se prepara para un fin de semana frío, con lluvias y la clásica tormenta de Santa Rosa

Tras varios días con temperaturas primaverales, Roca experimentará un cambio rotundo en las condiciones meteorológicas desde este viernes, según indica el pronóstico extendido del SMN.

El viernes 29 será el primer día de transición, con cielo mayormente nublado, temperaturas que oscilarán entre los 7 °C de mínima y 12 °C de máxima, y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

El sábado 30 se perfila como la jornada más inestable. Con una mínima de 3 °C y una máxima de apenas 10 °C, el SMN pronostica precipitaciones durante gran parte del día. El viento soplará con ráfagas intensas, en línea con el clásico temporal que suele acompañar al fenómeno de Santa Rosa.

El domingo 31 mejora levemente el panorama, aunque las temperaturas seguirán bajas, entre los 6 °C y 12 °C, y el cielo continuará mayormente nublado. El viento persistirá con velocidades de hasta 31 km/h, aunque sin lluvias previstas.

El lunes 1 y el martes 2 de septiembre mantendrán la tendencia fresca, con máximas de 16 °C y 17 °C, respectivamente. No se descartan lluvias débiles, sobre todo por la mañana del martes. El viento, por su parte, continuará presente con ráfagas moderadas.

En Zapala, la tormenta de Santa Rosa llega con nieve, lluvias y un fuerte descenso de temperatura

Zapala vivirá un cambio brusco de tiempo en los próximos días. Según datos del SMN, entre el viernes 29 de agosto y el martes 2 de septiembre se espera un marcado descenso térmico, precipitaciones que incluyen nieve y una marcada inestabilidad, en sintonía con la tradicional tormenta de Santa Rosa.

El período cálido se despedirá este jueves 28, con temperaturas templadas (mínima de 12 °C y máxima de 21 °C) y cielo mayormente nublado. Sin embargo, desde el viernes 29, la situación se transforma: la máxima caerá a 11 °C, y hacia la tarde-noche hay probabilidad de lluvias, con vientos de hasta 22 km/h.

El sábado 30 será el día más inestable, con posibles precipitaciones mixtas de lluvia y nieve durante toda la jornada. Las temperaturas se mantendrán entre 2 °C y 5 °C, y los vientos continuarán soplando desde el oeste, aunque sin ráfagas destacadas.

El domingo 31, si bien se espera que cesen las precipitaciones, el frío persistirá con mínima de 2 °C y máxima de apenas 6 °C. El cielo se mantendrá cubierto y los vientos serán leves.

Ya desde el lunes 1 y el martes 2 de septiembre, el tiempo tiende a estabilizarse. Las temperaturas subirán levemente (hasta los 16 °C el martes), el cielo se mantendrá parcialmente nublado y no se prevén lluvias.

Chos Malal: el invierno regresa con lluvias, nieve y frío por la tormenta de Santa Rosa

Desde este viernes, el norte neuquino experimentará un cambio brusco en las condiciones climáticas. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en Chos Malal se esperan lluvias, posibles nevadas y un marcado descenso de temperaturas que se extenderá durante todo el fin de semana, en coincidencia con la llegada del fenómeno conocido como tormenta de Santa Rosa.

El viernes 29 de agosto marcará el inicio de la inestabilidad. Las temperaturas bajarán considerablemente, con una mínima de 6 °C y una máxima de 11 °C. Se espera nubosidad en aumento y probabilidad de lluvias aisladas hacia la tarde-noche.

El sábado 30 será el día más riguroso: la mínima caerá a 2 °C y la máxima apenas alcanzará los 5 °C. El SMN anticipa precipitaciones persistentes con probabilidad de nieve, especialmente durante la madrugada y la mañana.

El domingo 31 continuará con condiciones invernales, con mínima de 0 °C y máxima de 6 °C. Persisten las chances de lluvias débiles durante las primeras horas del día, con cielo mayormente cubierto y temperaturas frías.

Con el inicio de septiembre, el tiempo comenzará a estabilizarse. El lunes 1 y el martes 2 no se esperan lluvias, pero el frío seguirá presente. Las mínimas rondarán entre 1 °C y 2 °C, y las máximas alcanzarán los 15 °C y 16 °C, respectivamente. El cielo se mantendrá parcialmente nublado y los vientos serán suaves.

Villa La Angostura: lluvias, frío y nubosidad por la llegada de Santa Rosa

El tiempo en Villa La Angostura cambiará de forma notoria a partir del viernes, tras una semana de temperaturas relativamente estables y cielo mayormente cubierto.

El viernes 29 comenzará con una temperatura mínima de 3 °C y una máxima de 9 °C. El cielo estará parcialmente nublado durante la mañana, pero hacia la tarde-noche hay probabilidad de lluvias aisladas. El viento será leve, y las condiciones se irán tornando más inestables hacia el sábado.

El sábado 30 será el día más húmedo del período. Con temperaturas entre los 3 °C y 6 °C, el SMN anticipa lluvias persistentes a lo largo del día. Las condiciones estarán marcadas por nubosidad, frío constante y viento leve.

El domingo 31 continuará con temperaturas invernales, con una mínima de 3 °C y una máxima de 7 °C. Si bien mejora el cielo, se mantiene una baja probabilidad de lloviznas por la mañana. Hacia la tarde, se espera una mejora más clara, aunque el frío persistirá.

El lunes 1 y el martes 2 de septiembre marcarán una transición. No se esperan precipitaciones y las temperaturas irán en aumento leve, con máximas de 13 °C y 14 °C, respectivamente. El cielo se presentará parcialmente nublado y el viento será calmo.

Fin de semana con lluvias, nieve y frío por la tormenta de Santa Rosa en San Martín de los Andes

San Martín de los Andes se prepara para un giro drástico en las condiciones meteorológicas. Luego de días con temperaturas moderadas y cielo cubierto, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa lluvias, posibles nevadas y temperaturas invernales.

El viernes 29 marcará el inicio del cambio. La temperatura máxima no superará los 10 °C, con una mínima de 2 °C, y existe una probabilidad de lluvias hacia la tarde-noche.

El sábado 30 se espera el momento más inestable del período. Con mínimas de 2 °C y máximas de solo 5 °C, se anticipan precipitaciones durante todo el día, con chances de nieve, principalmente en las primeras horas. La probabilidad de lluvia y nieve se mantiene, y los vientos seguirán siendo leves.

El domingo 31 mejora parcialmente, aunque el frío continuará presente. Las temperaturas oscilarán entre 1 °C y 5 °C. Si bien el SMN señala una baja probabilidad de precipitaciones por la mañana, el resto del día se mantendrá con cielo mayormente nublado y ambiente frío.

El lunes 1 y el martes 2 de septiembre no se esperan lluvias y las temperaturas irán en ascenso paulatino. El lunes tendrá una mínima de 3 °C y una máxima de 14 °C, mientras que el martes alcanzará los 15 °C, con cielo parcialmente nublado y condiciones más estables.