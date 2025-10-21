Heroico rescate en el lago Correntoso: cayeron al agua y casi se desvanecen por el frío en el Día de la Madre

Momentos de tensión se vivieron en el lago Correntoso en la tarde del Día de la Madre. Una pareja que andaba en kayak cayó al agua y una de ellas estuvo al borde de desvanecerse por el frío. En el medio del rescate, otra persona también terminó dentro del agua y requirió asistencia.

Mariano Giraldi, uno de los protagonistas de la historia, relató a Diario Andino que el hecho ocurrió este domingo cerca de las 16.30, en el lago que queda cerca de la localidad de Villa La Angostura.

«Vi que una pareja estaba muy cerca de la orilla. Justo ahí estaban jugando mis chicos con un SUP Padle y por eso yo miraba frecuentemente, pese a que estaban con chalecos. En una oportunidad que miro, no veo más a la pareja«, contextualizó.

Allí, uno de sus amigos le comentó que el hombre y la mujer andaban sin chalecos salva vidas: «Empecé a mirar mejor y vi que solo se veían las cabezas subiendo y bajando entre las olas«.

El sujeto tomó su kayak y se lanzó a rescatar a los jóvenes. Cuando se acercó, detectó que el hombre estaba intentando mantener a flote a la mujer, quien estaba en shock y con principio de hipotermia.

“Le pasé mi chaleco a la chica para que se agarrara y flotara mejor, pero ya no estaba muy consciente. Intenté subirla al kayak, pero casi me voltea«, añadió.

Otra persona más terminó en el agua en medio del rescate en el lago Correntoso

Giraldi comentó que otro muchacho se arrimó a ayudar, pero «también entró sin chaleco y se cayó al agua».

Por este motivo, las tres personas terminaron agarrándose del bote para no hundirse y el nuevo sujeto sumergido también se encontraba sosteniendo su kayak.

Imposibilitado para direccionar la proa, Giraldi optó por remar de espadas y estuvo obligado a hacer un recorrido de casi 350 metros para aproximarse a la orilla.

«Todo el tiempo le hablaba a la joven para mantenerla despierta. Le gritaba que ya salía, que no se durmiera, que aguantara», señaló Giraldi.

Cuando lograron hacer pie, levantaron a la chica que ya estaba prácticamente desvanecida y la retiraron del agua.

En la playa la mujer fue asistida y logró reincorporarse sin necesidad de ser derivada a un centro de salud: « Si pasaban dos minutos más la historia habría sido otra«.