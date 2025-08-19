Quién era el hombre que murió en un incendio en Roca este martes: qué se sabe del origen del fuego

Un incendio fatal ocurrió en una casa de Roca este martes a la madrugada. Un hombre de 35 años murió atrapado por las llamas en el interior de la vivienda. Identificaron quién era la víctima fatal.

El hecho ocurrió minutos antes de las 3, en un domicilio ubicado sobre la calle España, en el barrio Quinta 25.

Las autoridades recibieron la alerta al 911 y cuando arribaron a la zona observaron a un grupo de personas intentando sofocar el incendio con baldes de agua.

La propietaria de la casa advirtió a sus vecinos que dentro del hogar estaba su cuñado. Al lugar arribó personal de bomberos voluntarios, quienes procedieron a sofocar las llamas.

Asimismo, encontraron el cuerpo de una persona «totalmente calcinada» en el interior después de apagar el fuego.

Según información a la que pudo acceder Diario RÍO NEGRO, la víctima fatal fue identificada como Pablo Nicolás Soto de 35 años.

Qué se sabe del origen del incendio fatal en Roca

En el caso intervino Fiscalía y se dispuso que se inicie un legajo, y que se convoque a personal de peritos y el Gabinete de Criminalística.

La dueña de la vivienda informó que en el hogar se calefaccionaban con una estufa a leña, y que solían incluirle cualquier tipo de elementos para mantener el fuego (ya sea trapos, nylon ó pedazos de colchón).

Por otra parte, un testigo relató que cuando salió de su casa ante los gritos de auxilio de la mujer observó a un hombre salir de la propiedad envuelto en una frazada.

Este último sujeto fue identificado como la pareja de la mujer, quien posteriormente declaró que ella había introducido varios pedazos de colchón en la estufa a leña y ésta misma empezó a arder y se extendió hacia la vivienda.

El hombre dijo que, en principio, intentó sofocar las llamas con baldes de agua, pero como no pudo apaciguar el fuego se retiró del lugar.

Personal de bomberos del Aeropuerto estarán a cargo de las tareas de peritaje y desde Fiscalía dispusieron que la vivienda quede resguardada hasta que se lleve a cabo.