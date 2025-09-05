Incendio afectó una reconocida panadería de Neuquén: investigan si fue intencional, qué se sabe

Un incendio se registró este viernes por la madrugada en un local de venta de medialunas ubicado sobre calle Linares al 400. Desde la Policía investigan si se trató de un incendio intencional, una de las hipótesis indica que se trataría de una bomba molotov. El hecho en Neuquén está en investigación.

Incendio en una panadería de Neuquén: qué se sabe sobre el hecho

El comisario Juan Molina, jefe del cuartel central de bomberos de Neuquén, Informó que en la madrugada recibieron una alerta sobre un incendio en una panadería. Dijo que cuando llegaron vieron que había llamas dentro del comercio, por lo que se iniciaron las tareas para extinguir el fuego.

En declaraciones a Radio 7 amplió que se afectó «parte del mobiliario como mesas y sillas. No hubo que lamentar víctimas ni lesionados».

Foto: Matías Subat.

Desde la Policía buscan determinar si se trató de un incendio intencional. Una de las hipótesis indica que se habría arrojado una bomba molotov, pero no está confirmado. El comisario indicó que «es tarea de investigación qué fue lo qué inició el fuego, no se descarta ninguna hipótesis».

Dijo que hay personal del área de Judiciales y Siniestros que están trabajando «en las inmediaciones» para la parte investigativa. Uno de los trabajos fue relevar las cámaras de seguridad que hay en el sector.

La sucursal que también incluye una cafetería se inauguró el mes pasado, según se informó en las redes sociales del comercio.