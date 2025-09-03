Hielo y nieve en la Ruta 40: circular con precaución en el tramo entre Bariloche y El Bolsón

Vialidad Nacional y los organismos provinciales informan que las rutas de Neuquén y Río Negro presentan tramos con nieve, hielo y baja visibilidad. Se recomienda circular con extrema precaución y, en muchos casos, la portación de cadenas es obligatoria.

Con el ingreso de aire frío, en la zona cordillerana se registraron nuevas nevadas. Si bien no se trató de un temporal fuerte, la acumulación fue suficiente para que Vialidad solicitara a los automovilistas prestar atención a la hora de circular por la Ruta 40, sobre todo en zonas altas.

Resaltaron que el tramo más complicado este miércoles es el que se encuentra entre Bariloche y El Bolsón. Detallaron que por la nieve y el hielo, hay baja adherencia y la calzada está mojada. Los equipos viales se encuentran trabajando en el sitio.

Recomendaciones generales para circular