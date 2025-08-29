Misterio por hombre desaparecido en Viedma: con drones y embarcaciones sigue la búsqueda en el río Negro

El misterio por la desaparición de Cristian Leonardo Procoppo, de 45 años, mantiene en vilo a Viedma. Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron este viernes que “Prefectura Naval sigue rastrillando en una franja amplia que va río arriba hacia la desembocadura”. El hombre está desaparecido desde el domingo pasado.

Prefectura y Policía suman drones, recorridas y rastrillajes en la costanera

Con el paso de los días, la búsqueda se intensificó. Desde la Policía de Río Negro detallaron que este jueves se realizó una búsqueda con drones, pero sin novedades.

«Prefectura recorre costa a costa», remarcaron y señalaron que, en el caso de la Policía, las tareas de búsqueda solo «se abocan al sector de la costanera”.

La Policía desplegó drones y patrullajes en la búsqueda. Foto: gentileza.

Las acciones no se detienen y cada jornada suma nuevos procedimientos. En la zona del río se desplegaron embarcaciones, mientras que desde tierra se organizan recorridas paralelas.

El caso mantiene en alerta a las fuerzas de seguridad. Los investigadores buscan reconstruir las últimas horas del hombre y siguen con la revisión de cámaras de seguridad.

Una salida de un boliche de Viedma y un rastro captado en cámaras de seguridad

La familia de Procoppo denunció su desaparición luego de que saliera de un boliche el fin de semana y no regresara.

Desde entonces, se montó un operativo de búsqueda que incluyó testimonios y peritajes de cámaras. El miércoles surgió un dato clave que redireccionó el operativo: nuevas imágenes lo mostraron caminando hacia el río Negro. Una cámara lo captó atravesando la vereda de la costanera y descendiendo en dirección al río.

Cristian Procoppo fue visto por última vez el fin de semana.

Este material audiovisual confirmó que el último rastro de Procoppo lo ubica junto al río, lo que llevó a ampliar la zona de búsqueda en el curso de agua.

Cómo ayudar en la búsqueda y los datos para reconocerlo

Cristian Procoppo mide 1,90 metros, es de contextura delgada, tez blanca, pelo rubio corto y rizado, y ojos celestes. Vestía jean azul oscuro, zapatillas negras y chomba blanca con una franja gris.

No tiene tatuajes ni cicatrices visibles, ni utiliza aros. Desde la Policía pidieron a la comunidad que, ante cualquier dato, se comuniquen con la comisaría más cercana o a los números de emergencia.

La búsqueda sigue activa y por ahora el misterio sobre su paradero continúa abierto en Viedma.