La feria más grande Neuquén y el Confluencia de Sabores llegan en «versión navideña» al Jaime de Nevares

Se viene una nueva edición de la feria más grande de Neuquén y el Confluencia de Sabores, pero esta vez en una «versión navideña». Todos los detalles.

El municipio informó que la próxima edición del evento en el parque Jaime de Nevares serán este sábado 20 y domingo 21 de diciembre, desde las 19 hasta las 24.

La feria contará con más de 170 stands de emprendedores locales que estarán vendiendo productos navideños. Además, habrá más de 20 foodtrucks en marco del Confluencia de Sabores.

Asimismo, este fin de semana el parque contará con un escenario 360° para shows de música en vivo y de magia. También anunciaron que habrá actividades deportivas, juegos inflables y «sorpresas navideñas».

Cuáles son los horarios de cierre de comercios para Navidad y Año Nuevo

En diálogo con Radio RÍO NEGRO, el presidente de la Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines del Neuquén (Acipan), Dante Scantamburlo, comentó los detalles sobre la protección de empleados en horarios adaptados para las fiestas.

Para la situación de Neuquén capital, Scantamburlo confirmó que el cese de actividades laborales en comercios serán el siguiente:

Miércoles 24 de diciembre: cierre de actividades a las 16.00 .

. Miércoles 31 de diciembre: cierre de actividades a las 13:00.

A su vez, remarcó que esta norma es para los comercios que trabajen con empleados. Los trabajadores registrados como propietarios podrán trabajar con mayor libertad en sus horarios.