ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Sociedad

Impactante vuelco sobre la Ruta 237: rescataron a una mujer de 78 años herida y la derivaron a Bariloche

El siniestro se registró el jueves por la noche cerca del ingreso a Villa Traful.

Redacción

Por Redacción

Vuelco en la Ruta 237 Foto: Info los Andes

Vuelco en la Ruta 237 Foto: Info los Andes

Durante la noche del jueves se registró un impactante vuelco sobre la Ruta Nacional 237 cerca del ingreso a Villa Traful. Tres personas oriundas de Bariloche fueron los protagonistas del siniestro, una de ellas es una mujer de 78 años que tuvo que ser rescatada y derivada a la ciudad rionegrina.

El comisario Luis Albert Pérez de Villa Traful informó a Diario RÍO NEGRO que el episodio se registró minutos después de las 21 y fue un guardaparque quien dio aviso a la comisaría 51 de la ciudad.

Al arribar al sitio se encontraron con un Renault Logan totalmente volcado y con tres personas, mayores de edad, que necesitaban asistencia.

Vuelco en la Ruta 237: qué pasó con los ocupantes

Sobre la modalidad del hecho, el comisario remarcó que no hubo otros vehículos involucrados y el vuelco se originó luego de que el conductor perdiera totalmente el control del auto. En el mismo viajaban un hombre de aproximadamente 52 años, su esposa de la misma edad y su madre de 78 años quien quedó atrapada en la parte trasera del Renault.

Ante esta situación, los Bomberos que llegaron a los minutos se encargaron de rescatarla para que luega pueda ser asistida por el personal de salud.

Pérez señaló que tanto el conductor como su pareja se encontraban estables y sin heridas graves visibles, en tanto la señora de 78 años manifestó un fuerte dolor en la zona de caderas por el que tuvo que ser trasladada a Bariloche para una mejor asistencia.


Temas

Bariloche

Neuquén

Río Negro

Ruta 237

Villa Traful

Durante la noche del jueves se registró un impactante vuelco sobre la Ruta Nacional 237 cerca del ingreso a Villa Traful. Tres personas oriundas de Bariloche fueron los protagonistas del siniestro, una de ellas es una mujer de 78 años que tuvo que ser rescatada y derivada a la ciudad rionegrina.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios