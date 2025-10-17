Impactante vuelco sobre la Ruta 237: rescataron a una mujer de 78 años herida y la derivaron a Bariloche

Durante la noche del jueves se registró un impactante vuelco sobre la Ruta Nacional 237 cerca del ingreso a Villa Traful. Tres personas oriundas de Bariloche fueron los protagonistas del siniestro, una de ellas es una mujer de 78 años que tuvo que ser rescatada y derivada a la ciudad rionegrina.

El comisario Luis Albert Pérez de Villa Traful informó a Diario RÍO NEGRO que el episodio se registró minutos después de las 21 y fue un guardaparque quien dio aviso a la comisaría 51 de la ciudad.

Al arribar al sitio se encontraron con un Renault Logan totalmente volcado y con tres personas, mayores de edad, que necesitaban asistencia.

Vuelco en la Ruta 237: qué pasó con los ocupantes

Sobre la modalidad del hecho, el comisario remarcó que no hubo otros vehículos involucrados y el vuelco se originó luego de que el conductor perdiera totalmente el control del auto. En el mismo viajaban un hombre de aproximadamente 52 años, su esposa de la misma edad y su madre de 78 años quien quedó atrapada en la parte trasera del Renault.

Ante esta situación, los Bomberos que llegaron a los minutos se encargaron de rescatarla para que luega pueda ser asistida por el personal de salud.

Pérez señaló que tanto el conductor como su pareja se encontraban estables y sin heridas graves visibles, en tanto la señora de 78 años manifestó un fuerte dolor en la zona de caderas por el que tuvo que ser trasladada a Bariloche para una mejor asistencia.