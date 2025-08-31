Impactante choque sobre la Ruta Chica en Cervantes: impactó con un caballo y el conductor se salvó de milagro

Durante la madrugada de este domingo se registró un impactante choque en la Ruta Chica, a la altura de Cervantes. Un auto impactó contra un caballo y quedó totalmente destruido. Fuentes policiales aseguraron que, afortunadamente, el conductor se salvó de milagro, ¿qué pasó con el animal?.

El siniestro se registró minutos antes de las 6, este domingo. Según la información brindada por la Policía, ocurrió a la altura de la chacra 311 sobre al Ruta 65, también conocida como Ruta Chica.

Los protagonistas fueron un vehículo conducido por un hombre de 61 años y un caballo que se encontraba en la zona. Al sitio arribó personal policial y encontraron al Peugeot 206 sobre la banquina y registraba un fuerte golpe en el parabrisas.

Cómo fue el choque en la Ruta Chica y qué pasó con el caballo

En el interior del auto se encontraba el conductor en estado consciente y relató que circulaba en sentido este-oeste cuando se topó con el caballo. El hombre resaltó que el animal estaba en medio de la Ruta y6 no logró frenar a tiempo para evitar el choque.

Ante el fuerte impacto, el vehículo terminó derrapando hacia la banquina y sufrió un segundo choque, pero esta vez contra un poste de luz el cual terminó cayendo sobre la cinta asfáltica.

El hombre fue asistido por una ambulancia y tras concretar las primeras curaciones, se determinó que no registraba heridas de gravedad. En tanto sobre el animal informaron que el mismo murió en el acto debido al choque.