Impactante choque sobre Ruta 40 entre un colectivo y una camioneta que iba a Bariloche: un herido

Un fuerte choque ocurrió este lunes sobre la Ruta 40, cerca de Bariloche. Los protagonistas fueron un colectivo y una camioneta, la cual terminó dada vuelta sobre su techo tras el impacto semi-frontal. Una persona quedó atrapada entre los fierros del vehículo, resultó herida y debió ser hospitalizada.

Según pudo averiguar Diario RÍO NEGRO a través de fuentes policiales, el hecho ocurrió cerca de las 15.45 a la altura de Villa Mascardi, entre El Bolsón y San Carlos de Bariloche.

El impacto fue de forma casi frontal entre una camioneta Eco Sport -que iba con destino a Bariloche– y un colectivo Scania de la empresa Vía Tac, que trasportaba pasajeros hacia el sur del país.

La peor parte se la llevó el rodado menor, el cual terminó posicionado sobre su techo luego del brutal impacto.

Medios locales reportaron que el único ocupante quedó atrapado entre los hierros del vehículo y bomberos voluntarios tuvieron que rescatarlo.

Foto: Gentileza Noticias El Bolsón.

El conductor de 57 años sufrió fracturas en sus extremidades y tuvo que ser derivado a un centro médico de Bariloche.

Por su parte, a bordo del colectivo tanto el chofer como los pasajeros resultaron ilesos. En el operativo intervinieron fuerzas federales y la Policía de Río Negro.

