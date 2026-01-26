Volcó un camión cisterna en Rincón de los Sauces: se descarriló en la Ruta 5

Un camión cisterna se desvió y volcó a un costado de la Ruta 5, cerca del sector de Medanito, Rincón de los Sauces. El hecho tuvo lugar en el mediodía y rápidamente se dio el mensaje de alerta al servicio de Bomberos local.

El vehículo perteneciente a la empresa Kompass quedó recostado en la banquina y no obstaculizó el camino ni afectó a terceros. El tránsito de la ruta continuó con normalidad tras la llegada de seguridad vial.

Tras el accidente, el conductor salió por sus propios medios a la espera de la ayuda local. Tras constatarse de una molestia en su brazo, fue derivado en una ambulancia a un hospital privado de la ciudad para descartar otros posibles daños.

Según informaron los Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces, realizaron una inspección completa del vehículo para descartar peligros adicionales, mientras la policía colaboró con el procedimiento preventivo.

Vuelvo en Rincón de los Sauces: las posibles causas

Hasta el momento, el cuartel de bomberos no mencionó ninguna causa oficial que haya producido el accidente. No se mencionó ningún estudio de alcoholemia ni similar al conductor pero si se analizarán distintas hipótesis con la maquinaria:

Maniobra imprudente

Falla mecánica

Condiciones del tramo de la ruta

A su vez, desde Bomberos Voluntarios, reiteraron a la comunidad la importancia de extremar las medidas de seguridad vial para evitar accidentes de este tipo.