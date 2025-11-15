Impactante vuelco en la Ruta 237: dos personas heridas fueron trasladadas a Piedra del Águila

El viernes por la noche se registró un impactante vuelco sobre la transitada Ruta Nacional 237. Como resultado del fuerte impacto dos personas tuvieron que ser rescatadas y trasladadas al hospital de Piedra del Águila.

Cómo fue el impactante vuelco en la Ruta 237

El siniestro vial se registró el viernes, cerca de las 22, en el kilómetro 1409 de la Ruta 237. Según la información brindada por Bomberos Voluntarios de Piedra de Águila, fueron convocados y al arribar constataron que se trataba de un vuelco.

En el vehículo viajaban dos personas que fueron asistidas en primer lugar por personal de la Dirección de Tránsito policial ya que se encontraban realizando tareas de seguridad sobre la Ruta.

Si bien aún se intenta esclarecer el siniestro, indicaron que no hubo otros involucrados y se supo que el conductor perdió el control. Tras esto, la camioneta volcó y quedó totalmente sobre su techo en uno de los márgenes de la vía.

Durante varios minuto se registraron restricciones en el tránsito ya que parte del auto obstruía el paso. Sobre los heridos, se desconoce la gravedad de sus lesiones pero confirmaron que ambas estaban conscientes y fueron trasladadas al hospital local para una mejor asistencia.