Murió una mujer en una trágico accidente sobre la Ruta 151: un hombre fue derivado con lesiones graves a Neuquén

En la Ruta Nacional 151 se registró un trágico accidente que dejó como resultado una muerte y un herido con lesiones graves. La jefa de tránsito de Cipolletti, Vilma Ríos, confirmó a Diario RÍO NEGRO que ambas personas circulaban a bordo de una misma moto y precisó que la víctima fatal, iba como acompañante.

El siniestro se registró minutos después de las 23.30 del viernes y se ubicó en el kilómetro 29,3 de la Ruta 151, a la altura de una estación de servicio ubicada en la localidad rionegrina de Barda del Medio.

Vilma Ríos informó que los protagonistas del hecho fueron dos personas, un hombre de 37 años y una mujer de 43 años. Ambos circulaban a bordo de una moto desde Cinco Saltos a El Chañar y por motivos que se desconocen, el conductor de la moto perdió el control y terminaron cayendo «a una distancia bastante considerable».

Confirmación de muerte: qué pasó con el hombre derivado a Neuquén

A los pocos minutos arribaron personal policial y una ambulancia que se encargó de realizar el traslado inmediato al hospital de Cinco Saltos. Sin embargo, pese a la rápida intervención, al llegar al nosocomio se confirmó que la mujer había muerto.

Por su parte el personal médico informó que el hombre presentaba una grave lesión. La jefa de Tránsito indicó que tenía una «fractura expuesta» y por su complejidad, tuvo que ser trasladado al hospital Castro Rendón de Neuquén donde fue sometido a cirugía.

Ríos resaltó que se pudo constatar que no hubo otros vehículos involucrados, de igual manera se le dio intervención a la Fiscalía y «se dispuso el inicio de legado por investigación en siniestro vial». Además, en el lugar trabajó el Gabinete de Criminalística con el objetivo de determinar cómo se originó el trágico hecho.