Incendio al sur de Bariloche: el fuego cruzó el río Manso Medio y avanza sin control

Una profunda nube de humo envolvió el cielo al sur de Bariloche en el atardecer del lunes. El incendio forestal que se desató en la zona de Los Manzanos, en el parque nacional Nahuel Huapi el 25 de diciembre pasado, avanza descontrolado por diferentes frentes.

Lo que temían las autoridades de Parques Nacionales se concretó el domingo. El fuego ya había llegado al borde del río Manso Medio y con las ráfagas de 70 kilómetros por hora del domingo, terminó cruzando como si nada ese cuerpo de agua. Ahora avanza en una zona de vegetación densa hacia la desembocadura del río. También ese sector complica la llegada de los brigadistas que deben trasladarse hasta el lugar en helicópteros.

«Tenemos el fuego sobre la margen izquierda del río, en el cerro Donat. Tenemos un combo importante de viento y calor que son determinantes para un fuego de estas características, acelera el proceso de secado», advirtió Ariel Amthauer, director de Lucha Contra Incendios Forestales y Emergencias de Parques Nacionales.

En poco más de un mes, la superficie afectada ya es de 6908 hectáreas, según las estimaciones de los especialistas a través de los sobrevuelos. El perímetro del fuego es mayor que en el incendio del 2022 en esa misma zona, cuando el fuego afectó 6400 hectáreas en tres meses.

«En el incendio del 2021-2022 -advirtió Amthauer-, entre el primero y el tres de enero llovieron 110 milímetros. Terminó todo el 7 de marzo, es decir que hubo dos meses más de fuego. En esta oportunidad, desde que arrancó el incendio, tuvimos tres precipitaciones y llevamos acumulados 8,5 milímetros. Es decir que llovió menos que la décima parte», esgrimió al tiempo que insistió en que «las estrategias de combate son buenas, pero nos juega en contra la superficie y las condiciones tan diferentes al 2022».

Hizo otra comparación entre los dos incendios: «La primera corrida del incendio anterior (el avance sin control) se dio el día número 7, es decir, el 13 de diciembre. Este incendio empezó el 25 de diciembre y la primera escapada se produjo en menos de 24 horas«. En ese sentido, recalcó que estas condiciones no se dan de un día para el otro, están vinculadas a la acumulación «de una serie de factores» y puso como ejemplo que la región registró «inviernos menos nevadores».

Amthauer admitió que, ante las nuevas condiciones del incendio, «se agregan prioridades». «Tenemos que terminar trabajos que comenzamos para no perderlos. El sector uno hacia Chile es prioritario como así también la protección de la infraestructura en Cascada Los Alerces donde el fuego no avanzó, pero continuamos mojando el perímetro para que no haya riesgo de viviendas. Ahora, se nos suma esta prioridad de definir acciones de combate para el lado del lago Steffen«, afirmó.