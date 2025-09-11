ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Sociedad

Incendio en pastizales cerca de Cervantes: bomberos trabajan en el lugar

Se estima que el incendio afecta unos 500 metros de terreno, por el momento no se registraron heridos.

Redacción

Por Redacción

Fuego en la Ruta Provincial 65. Foto: Juan Thomes.

Fuego en la Ruta Provincial 65. Foto: Juan Thomes.

Este jueves, un foco de incendio se declaró en un camino secundario ubicado aproximadamente a un kilómetro al norte de la Ruta Provincial 65, en la zona de Cervantes, muy cerca de la Ruta Nacional 22. El fuego afecta una extensión de unos 500 metros, según informaron las autoridades locales.

Bomberos de la localidad de Cervantes se encuentran trabajando para controlar las llamas y evitar que se propaguen a áreas cercanas. Hasta el momento no se reportaron heridos.

Se recomienda a quienes transitan por la zona extremar precauciones y seguir las indicaciones de los equipos de emergencia.

Noticia en desarrollo..


Temas

Cervantes

Río Negro

Este jueves, un foco de incendio se declaró en un camino secundario ubicado aproximadamente a un kilómetro al norte de la Ruta Provincial 65, en la zona de Cervantes, muy cerca de la Ruta Nacional 22. El fuego afecta una extensión de unos 500 metros, según informaron las autoridades locales.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios