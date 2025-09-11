Incendio en pastizales cerca de Cervantes: bomberos trabajan en el lugar

Este jueves, un foco de incendio se declaró en un camino secundario ubicado aproximadamente a un kilómetro al norte de la Ruta Provincial 65, en la zona de Cervantes, muy cerca de la Ruta Nacional 22. El fuego afecta una extensión de unos 500 metros, según informaron las autoridades locales.

Bomberos de la localidad de Cervantes se encuentran trabajando para controlar las llamas y evitar que se propaguen a áreas cercanas. Hasta el momento no se reportaron heridos.

Se recomienda a quienes transitan por la zona extremar precauciones y seguir las indicaciones de los equipos de emergencia.

Noticia en desarrollo..