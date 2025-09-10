Cruces entre bomberos de Choele Choel y Provincia por el traslado de un camión forestal a Bariloche

El cuartel de bomberos voluntarios de Choele Choel expresó su preocupación ante el intento de traslado del camión forestal 059 a Bariloche. Se trata del único vehículo de ese tipo disponible en el Valle Medio. “Si se lo llevan, acá dejan todo desprotegido porque es el único camión que tenemos para los incendios en el campo”, indicaron desde la institución.

Desde el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) aseguraron que comprenden la situación, pero explicaron que la redistribución de unidades forma parte de un plan de prevención de incendios en la zona cordillerana, con el objetivo de evitar catástrofes como la ocurrida en El Bolsón en febrero.

Miguel Matoso, presidente de la Comisión Directiva de Bomberos Voluntarios de Choele Choel, relató que personal provincial se presentó en el cuartel con la intención de “llevarse el camión” sin presentar documentación formal.

Matoso advirtió que, si se concreta el retiro, el cuartel quedaría sin recursos para atender incendios rurales. “En caso de que se lleven el camión, no tenemos nada para el campo. El miércoles pasado recibimos una autobomba nueva, y ese mismo día me informan que se quieren llevar el camión forestal. Y yo con una autobomba no puedo entrar al campo, porque son camiones bajitos, están hechos para la ciudad, para un incendio de estructura, pero no para un campo”, explicó.

Además, el bombero detalló que la unidad forestal cubre toda la región del Valle Medio. “Nosotros cubrimos desde Chimpay, Belisle, Darwin, Choele Choel, Beltrán, Lamarque y Pomona. Tenemos toda la zona de campo, hasta llegando a Conesa. Desde Choele llegamos hasta el kilómetro 70 aproximadamente”, sostuvo.

También recordó que el camión y los propios bomberos voluntarios se ofrecieron a otras localidades en situaciones de emergencia. “Este camión que tenemos acá, cuando me llamó la agente de Defensa Civil, lo pusimos a disposición de El Bolsón. De acá salieron tres bomberos con el camión en apoyo y estuvieron entre 15 y 20 días allá”.

Finalmente, ejemplificó con un caso reciente en Paso Piedra. “Hace poco hubo un incendio de 30 metros por 30 metros, y nos llaman para que vayamos a ayudar. Ahora, cuando haya un incendio, ¿quién va a ir? Porque nos dejarían con una desprotección total”, concluyó.

Frente a esta situación, los bomberos invitan a toda la comunidad este miércoles a las 19,30 al cuartel ubicado donde mostraran el móvil y explicaran su funcionamiento.

Bomberos voluntarios de Choele Choel. (Foto: Gentileza)

Incendios en Río Negro: ¿Qué es lo que dijeron desde el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales?

Desde el SPLIF explicaron que las unidades en cuestión pertenecen al Sistema Nacional de Manejo del Fuego y actualmente se encuentran con los comodatos vencidos. “La autoridad competente entrega esas unidades a las jurisdicciones donde hay brigadas forestales. En este caso, sería el SPLIF”, señalaron. De hecho, mencionaron que hablaron con personal de Nación, quienes confirmaron que, debido al reciente traspaso ministerial, no tienen los papeles a mano y están en proceso de rehacerlos. “Lo que van a hacer es poner todas las unidades a disposición del SPLIF para que se redistribuyan según las necesidades operativas”.

En ese sentido, indicaron que las unidades amarillas están equipadas para el combate de incendios forestales y que la intención es trasladarlas a la zona cordillerana, que atraviesa una situación crítica por la sequía.

“Hay una diferencia enorme con la zona del Valle. Acá tenemos incendios de interfaz, que por su intensidad y cercanía a zonas habitadas, ponen en riesgo la vida humana. Ya tuvimos un antecedente lamentable con pérdida de vida, y eso nos obliga a tomar decisiones preventivas”, explicaron. También mencionaron que están avanzando en la contratación de medios aéreos y adquisición de camiones.

Respecto al camión forestal ubicado en Choele Choel, reconocieron que es el único camión forestal entregado por el Estado Nacional en esa zona. “Los cuarteles tienen otras unidades compradas con fondos propios, igual que nosotros. Pero esa unidad fue entregada en su momento sin una lógica clara. Es parte de una redistribución que ahora estamos intentando ordenar”, aclararon.

Sobre el tipo de incendios en Valle Medio, señalaron que se trata mayormente de fuegos de monte que, aunque extensos, no suelen poner en riesgo vidas humanas. “La misión principal del cuartel de bomberos es atender incendios estructurales. Ellos colaboran con la brigada forestal cuando se los requiere, pero los incendios rurales pueden resolverse con vehículos de tracción simple, por ejemplo”, afirmaron.

Finalmente, remarcaron que esta decisión no busca confrontar con los bomberos voluntarios. “Reconocemos y valoramos profundamente su trabajo. Esto no es contra ellos. Es simplemente reordenar unidades nacionales que fueron mal distribuidas en su momento. Mientras tanto, si se decide que esas unidades permanezcan en el Valle, nosotros ya iniciamos expedientes para adquirir nuevas unidades para la zona cordillerana y seguiremos trabajando con lo que tenemos”, concluyeron.