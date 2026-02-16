¿Qué pasó con Los Peques? La historia de la serie de la Patagonia que volvió a ser viral por los incendios y la IA

El reciente video creado con inteligencia artificial, que muestra a los personajes de Los Peques caminando entre los bosques incendios de la cordillera, tocó una fibra sensible en la región.

La animación no solo visibilizó el drama de los incendios, sino que despertó la nostalgia por los duendes que, desde el corazón de la Patagonia, conquistaron la televisión argentina a principios de los 2000.

El origen de un fenómeno neuquino que volvió a ser viral por la IA

Creados por Christian Olmos en la ciudad de Neuquén, Los Peques aparecieron por primera vez en la pantalla de Canal 7 en el año 2002. Lo que comenzó como breves micros de televisión se transformó rápidamente en un éxito nacional. Con un humor sano, modismos locales y un fuerte mensaje ecologista, personajes como Chicho, Nino y el abuelo el Coco se convirtieron en embajadores de nuestra cultura.

La serie fue pionera en el uso de animación 3D sobre escenarios reales de la zona cordillerana, logrando una calidad técnica que les permitió ganar múltiples premios Martín Fierro y ser exportados a otros países de Latinoamérica.

¿Por qué desaparecieron de la pantalla?

A pesar de su enorme popularidad, la serie dejó de producir nuevos capítulos hace más de una década. El principal motivo fue el alto costo de producción y la complejidad técnica que requería cada minuto de animación, sumado a las dificultades de financiamiento para proyectos independientes de esta magnitud fuera de Buenos Aires.

Aunque hubo varios intentos de relanzamiento y negociaciones con grandes cadenas internacionales, la producción se detuvo, dejando a los fans con las ganas de ver nuevas aventuras.

Un regreso inesperado a través de la IA de Los Peques

El video que circuló en los últimos días —donde se ve a Nino y Chicho tristes entre cenizas— recordó por qué estos personajes siguen vigentes: su vínculo inquebrantable con el cuidado del medioambiente.

Para muchos rionegrinos y neuquinos, Los Peques siguen siendo los «guardianes del bosque», y verlos afectados por el fuego volvió a poner en agenda la necesidad de proteger nuestro ecosistema.