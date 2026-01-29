El fuego permanece en Chubut: se logró avances en el incendio de los Alerces, pero los brigadistas continúan en alerta

Chubut sigue combatiendo sus incendios forestales en diferentes puntos del Parque Nacional Los Alerces y otras regiones cercanas. En las últimas horas se informó que pese que el fuego se encuentra presente, se logró avances aunque las condiciones meteorológicos de la jornada será determinante.

Incendio en Los Alerces

La administración del Parque Nacional Los Alerces compartió un nuevo parte para informar cuál es la situación actual con los incendios. De esta manera informó que en la región de Villa Futalaufquen, «con el clima como condicionante, más de 550 personas combaten el incendio»

La administración resaltó que se está realizando un trabajo conjunto con la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y la Provincia del Chubut que implicó «la movilización de 287 personas en el operativo» en diversos frentes para detener el avance de las llamas. En tanto, «en jurisdicción de la Provincia, trabajan un total de 250 personas».

La preocupación de este jueves está en el clima ya que «se espera una mañana con visibilidad reducida por inversión térmica y humo, seguida de un muy marcado ascenso térmico, con temperaturas máximas cercanas a 30 °C y humedad mínima del 25 %, lo que genera condiciones más desfavorables para el comportamiento del fuego durante la tarde».

Además el viento «será leve a moderado, con predominio del sector Oeste o Sudoeste hacia la tarde, de entre 10 y 15 km/h). Brisas de valle y de montaña podrán modificar la dirección e intensidad».

Por otra parte se informó que durante la jornada se realizarán «tareas de afianzamiento de líneas de defensa construidas, manteniendo como prioridad el resguardo de las viviendas y estructuras», y remarcaron: «La atención será abocada al sector 1 C, 1B, 2A y 3. También se realizarán vuelos con drones para poder determinar visibilidad de helitransportados, se realizará sobrevuelo con avión observador AEROTEC ARGENTINA, 360° durante cierre de jornada».