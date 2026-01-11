Incendio en Puerto Patriada en números: la radiografía de una semana de fuego que ya es récord en la Patagonia

Lo que comenzó el lunes 5 de enero como un foco detectado en la zona de Puerto Patriada, El Hoyo, se ha transformado en una emergencia regional que hoy, domingo 11 de enero, cumple su primera semana de actividad ininterrumpida. La persistencia del fuego, alimentada por una sequía que no tiene registros similares desde 1965, ha puesto a prueba la capacidad logística de Nación y las provincias.

Desde su detección el lunes pasado, el incendio en la Comarca Andina no ha dado tregua. El agotamiento de las cuadrillas es un factor crítico, lo que motivó el recambio y refuerzo de personal proveniente de otras provincias.

Incendios en la Patagonia: 11.970 hectáreas en Chubut

Es la superficie afectada estimada solo por el incendio de Puerto Patriada. El salto del fuego sobre la Ruta Nacional N° 40 el día de ayer aceleró la propagación hacia Laguna Las Mercedes, duplicando la superficie en menos de 24 horas.

La zona afecta representa casi 6 veces la ciudad de Neuquén. La capital neuquina tiene una superficie aproximada de 2.000 hectáreas (zona urbana). El incendio ya devoró el equivalente a 6 ciudades de Neuquén. Esto es más de la mitad de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Incendios en Chubut: más de 500 brigadistas combaten el fuego y 15 medios aéreos

El operativo cuenta hoy con un total de 565 personas movilizadas en la zona de Puerto Patriada y El Hoyo. Este número se compone de la siguiente manera:

195 brigadistas nacionales: Enviados por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), según confirmó el vocero Manuel Adorni.

Enviados por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), según confirmó el vocero Manuel Adorni. 78 refuerzos recientes: 63 del ETAC de Córdoba y 15 de la Brigada Nacional NEA.

del ETAC de Córdoba y de la Brigada Nacional NEA. 292 efectivos provinciales y de apoyo: Personal del SPMF de Chubut, brigadistas del SPLIF (Río Negro) y servicios de Neuquén, sumados a bomberos voluntarios y logística local.

El despliegue aéreo coordinado por Nación para este domingo es de 15 medios aéreos en total para la región:

8 medios aéreos operan específicamente sobre el foco de Puerto Patriada .

operan específicamente sobre el foco de . Los otros 7 medios están distribuidos entre los focos de Parques Nacionales y guardias de ceniza en el resto de la Patagonia.

La flota incluye aviones hidrantes de carga terrestre, aviones anfibios (AT-802), helicópteros con helibalde y el avión observador para coordinación de lanzamientos.

Ante los incendios en el sur del país, el Gobierno Nacional continúa brindando asistencia a las provincias afectadas. Ya desplegamos 295 brigadistas: 232 de Nación (128 de Parques Nacionales y 104 de la Agencia Federal de Emergencias) y 63 de la Provincia de Córdoba. El operativo… pic.twitter.com/60tbZ2imGi — Manuel Adorni (@madorni) January 11, 2026

Incendios en Epuyén: más de 3.000 evacuados

Entre residentes de El Hoyo, Epuyén y turistas que veraneaban en la Comarca Andina, la cifra de personas desplazadas por el humo y la cercanía de las llamas supera las tres mil, según datos de Protección Civil.

Son tres los focos bajo la lupa en la Patagonia

1. Complejo Puerto Patriada – El Hoyo – Epuyén (Activo)

Es el foco más crítico y el que concentra el grueso del operativo.

Ubicación: se originó en Puerto Patriada (margen norte del Lago Epuyén) y se propagó hacia el cerro Cordón Derrumbe y el valle de El Hoyo .

se originó en Puerto Patriada (margen norte del Lago Epuyén) y se propagó hacia el cerro y el valle de . Estado: activo y con propagación extrema . Ayer saltó la Ruta Nacional 40, lo que unificó sectores de fuego y ahora amenaza directamente a la zona de El Coihue y la Usina .

. Ayer saltó la Ruta Nacional 40, lo que unificó sectores de fuego y ahora amenaza directamente a la zona de y la . Superficie: 11.970 hectáreas.

2. Parque Nacional Los Alerces (Activo)

Es un incendio independiente ubicado unos 130 km al sur del foco de El Hoyo.

Ubicación: sector Puerto Café .

sector . Estado: Activo . el personal de Parques Nacionales (ICE) trabaja para evitar que el fuego suba hacia las laderas con bosque nativo de alerces milenarios.

. el personal de Parques Nacionales (ICE) trabaja para evitar que el fuego suba hacia las laderas con bosque nativo de alerces milenarios. Recursos: tiene su propia logística, aunque coordinada por el SNMF para no desabastecer de aviones a Puerto Patriada.

3. Estado de situación en Los Glaciares