Incendio en Roca: bomberos movilizados en el Paseo del Bicentenario

Desde las 11 de la mañana, el cuartel local trabaja en un incendio que se desató en los pastizales ubicados en calle Viterbori a metros de la Ruta Nacional 22. Hasta ahora, se desconocen las causas que produjeron el fuego.

Desde el cuerpo de bomberos informan que tomaron conocimiento del hecho alrededor de las 11:15 de la mañana. «Se convocó al personal y en primer lugar una unidad forestal arribó al lugar para contener el incendio», explicaron en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

«En su arribo, -describieron- tomaron conocimiento de que el incendio era de grandes dimensiones y que afectaba a todo lo que es pastizales y troncos que estaban en el lugar». El siniestro sólo afectó vastas hectáreas de pasto seco, y afortunadamente no dejó heridos. A pesar de «las ráfagas del viento que no fueron favorables», gracias al accionar de la brigada de incendios «se evitó la propagación hacia las viviendas del barrio lindante».

En el lugar continúan trabajando cinco móviles. Anteriormente, el personal municipal también prestó el servicio de dos camiones regadores. Además, el personal de tránsito cortó el tránsito en el Paseo del Bicentenario debido a la baja visibilidad producto de la columna de humo.