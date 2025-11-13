Fernández Oro busca recuperar su «historia e identidad» a través de la restauración de la Escuela Rural 40

El Concejo Deliberante de Fernández Oro recibió el proyecto “Recuperación y puesta en valor del edificio histórico de la Escuela Rural N.º 40 ‘Vicealmirante O’Connor’” presentado en el marco del Programa de Mecenazgo Cultural 2025 -una herramienta que promueve la participación del sector privado en el desarrollo de la cultura- impulsado por la Secretaría de Cultura de la Provincia de Río Negro.

Esta iniciativa busca restaurar la estructura original del edificio para «recuperar las historias, memorias y tradiciones que forman parte de la identidad de la localidad».

Una escuela con más años que la propia ciudad de Fernández Oro

La vicepresidenta del cuerpo legislativo de Fernández Oro Marina Marini, subrayó la importancia del lugar: «Es la primera escuela y tiene más años que la localidad. Este 10 de noviembre cumplió 107».

La idea principal del proyecto es la apropiación por parte de la comunidad del espacio. En su articulado, el proyecto no sólo aborda «la recuperación material del edificio», sino que también propone la «organización de eventos que integren las memorias docentes, las representaciones sociales y el patrimonio material, generando mayor conciencia y sentido de pertenencia». Además, del «diseño de propuestas participativas» que permitan a los vecinos en general apropiarse del espacio, integrando actividades educativas, culturales y recreativas.

Dicho proyecto fue declarado de interés cultural y comunitario por el Concejo Deliberante de la ciudad. En comunicación con Diario RÍO NEGRO, Jorge Rebolledo, impulsor de la iniciativa y Lic. en Políticas y Administración de la Cultura, explicó que la ordenanza «es un respaldo institucional que permitirá contactar a los privados para que, en el marco del Mecenazgo Cultural, se pueda financiar esta evaluación técnica». Es decir, el siguiente paso es «buscar aportantes del sector privado» que permitan financiar los estudios necesarios para la restauración del edificio.

Conocé la historia de la Escuela Rural Nº 40 de Fernández Oro

De acuerdo con el libro “Juntando Recuerdos en Oro” de Andrea Doeswijk la Escuela Rural 40 abrió sus puertas en 1918 y funcionó durante más de medio siglo en la Chacra de la familia Filipuzzi (hasta 1971). Esta institución, pionera en la zona, fue el primer establecimiento educativo antes que el territorio se transformara en ciudad.

El edificio y el terreno –40 por 70 metros– fueron alquilados por el Ministerio de Educación hasta 1937 a la familia de Alejandro Filipuzzi y después, hasta 1971, a su nuevo propietario, el conocido bodeguero y empresario Carlos Vera.

Los registros muestran que entre 1919 a 1954 el número de alumnos matriculados se mantuvo estable, aunque las inspecciones revelaban una gran diferencia entre los inscriptos y los que realmente asistían a clases. Los inspectores de la época advertían sobre la alta deserción escolar, especialmente en los meses de marzo, abril y mayo, en los tiempos de cosecha.

La escuela comenzó con dos secciones en 1919, sumó una tercera en 1930, una cuarta en 1945 y una quinta en 1953. Hasta entonces, muchas familias debían enviar a sus hijos a completar la primaria en Cipolletti, Allen, Neuquén o en los colegios Salesianos de San Miguel y María Auxiliadora de Gral. Roca.