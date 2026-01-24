Incendios en Chubut: el Gobierno intervino el Parque Nacional Los Alerces

La Administración de Parques Nacionales (APN) resolvió intervenir el Parque Nacional Los Alerces con el objetivo de regularizar su funcionamiento institucional, operativo y administrativo, en un contexto marcado por la emergencia ígnea que afecta al área protegida y que ya consumió más de 10 mil hectáreas de bosque nativo.

El incendio forestal continúa activo y atraviesa jornadas consideradas decisivas por los equipos de emergencia. De acuerdo al último parte emitido este sábado desde Villa Futalaufquen, los brigadas enfrentan un escenario complejo, con altas temperaturas, ráfagas de viento de direcciones variables y pendientes pronunciadas, además del riesgo permanente de desprendimientos de rocas y árboles.

Fue el mismo gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien solicitó al Gobierno nacional que evalúe la remoción de todas las autoridades de la Administración de Parques Nacionales con responsabilidad en el Parque Nacional Los Alerces, tras cuestionamientos por la gestión de los recientes incendios.

Fue así que la administración de Parques Nacionales resolvió intervenir El Parque Nacional Los Alerces. La medida establece la conformación de un Comité de Intervención, que asumirá de manera transitoria las funciones y atribuciones de la Intendencia del parque, conforme a la normativa interna vigente.

Según informaron desde la intendencia, la intervención se enmarca en la emergencia ígnea declarada en distintas áreas protegidas bajo su jurisdicción y responde a la necesidad de reforzar la gestión institucional y las acciones operativas desplegadas frente al avance del fuego en Los Alerces.

En ese marco, se realizó una evaluación integral de la situación por parte de la delegación institucional incorporada al Comando Operativo desde el 6 de enero, encabezada por el titular de la APN, Sergio Álvarez, junto al director nacional de Operaciones, José Albrizio; el director regional Sur de la Dirección Nacional de Operaciones, Damián Mujica; y el director de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias (DLIFE), Ariel Amthauer.

Tras la evaluación, se consideró necesario adoptar medidas inmediatas de carácter organizacional y funcional, a fin de asegurar la regularización del funcionamiento institucional, operativo y administrativo del Parque Nacional Los Alerces, área integrante del Sistema Federal de Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales.

Desde el organismo nacional indicaron que también se tuvieron en cuenta actuaciones judiciales de público conocimiento, radicadas ante la Fiscalía Federal de Esquel, lo que motivó a extremar los recaudos institucionales y adoptar medidas dentro del ámbito de sus competencias para preservar el adecuado funcionamiento del área protegida.

Hoy la superficie afectada se estima en más de 10 mil hectáreas, aunque dentro del polígono se registran islas de vegetación que no fueron alcanzadas por el fuego.

Desde el Comando Unificado se dispuso un dispositivo especial de monitoreo aéreo sobre los puntos de actividad extrema, con el objetivo de resguardar la seguridad de los combatientes y de los equipos de apoyo logístico terrestres, náuticos y aéreos. Operan tres helicópteros y cuatro aviones, con un total de 147 personas afectadas a las distintas fases del operativo.

Las tareas en terreno incluyen el refuerzo de fajas cortafuego realizadas con maquinaria vial, en un contexto de avance constante de los frentes y comportamiento extremo del incendio.