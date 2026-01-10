Incendios en la Patagonia: el Gobierno de Chubut habló de una «intención criminal» nunca antes vista
Desde Provincia advirtieron que el fuego sigue fuera de control en la cordillera. Las llamas afectan a El Hoyo y Epuyén y avanzan hacia la comarca andina. Peritajes detectaron acelerantes y refuerzan la hipótesis de una intención criminal.
El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, aseguró que los incendios forestales en la cordillera “variaron para mal”, habló de una «intención criminal» y advirtió por el avance del fuego sobre bosques nativos y viviendas. El foco afecta zonas de El Hoyo, Epuyén y avanza hacia la comarca andina, con brigadistas de varias provincias desplegados.
Investigación, peritajes y una advertencia por intención criminal
El ministro señaló que El Hoyo y Epuyén registran sectores afectados, aunque permanecen protegidos. “El Hoyo tiene algunas zonas afectadas, pero lo resguardan los brigadistas al igual que Epuyén”, afirmó en una entrevista con Splendid AM 990. El funcionario remarcó que el foco principal continúa incontrolable pese al despliegue aéreo.
Iturrioz también fue categórico al referirse al origen del fuego y descartó una acción accidental. “Tenemos ya acreditado con suficiencia que fue intencional y la investigación avanza”, sostuvo, al explicar que en el punto inicial se detectaron “acelerante e hidrocarburos”.
El funcionario diferenció negligencia de dolo y alertó sobre la planificación del inicio del incendio. “Acá hubo una intención criminal que antes no habíamos visto”, dijo, al señalar que el foco se inició en una zona densa y estratégica.
El desgaste humano también forma parte del escenario. Iturrioz recordó antecedentes similares y anticipó la llegada de refuerzos: “El último incendio que hubo con estas características en 2021 tardó un mes en extinguirse totalmente”. Este sábado informó que llegan 63 brigadistas de Córdoba para reforzar las tareas.
Incendios forestales en Chubut: el clima preocupa a las autoridades
Iturrioz advirtió que las condiciones climáticas “siguen confabuladas para que el fuego se siga propagando”. El funcionario explicó que hasta ahora el incendio mantenía un patrón cíclico, con menor actividad nocturna, algo que dejó de ocurrir.
“Eso no ocurrió anoche, no hubo cese de actividad nocturna, sino que tuvo gran intensidad, avanzó mucho”, describió.
El funcionario confirmó además que hubo más daños materiales. “Se quemó una casa que también estaba en el bosque. Hasta ahora hay once viviendas quemadas y avanza sobre bosques nativos en el sentido de la localidad de Maitén, que integra la comarca andina”, detalló.
