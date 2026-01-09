Incendios en la Patagonia: las llamas avanzaban sin control, pidió ayuda a Dios y el fuego se detuvo

«¡No lo tocarás!, ¡Haz un vallado, Dios, en mi complejo en nombre de Jesús!«, gritaba Diego Hernández con una mano en alto, con desesperación, mientras se veía el fuego avanzar de forma descontrolada entre el bosque en dirección a su complejo turístico Puerto Quintín, en Puerto Patriada, en plena madrugada.

En ese paraje de la jurisdicción de El Hoyo, en Chubut, se desató el incendio forestal el lunes pasado que, cinco días después, continúa activo y descontrolado. Las fuertes ráfagas de viento propagaron las llamas generando focos en diversos sectores de la región.

Esa noche, el fuego, con llamas de 30 metros de alto, avanzaba rápidamente hacia las cabañas de Hernández ubicadas a unos 13 kilómetros de El Hoyo. No había mucho por hacer. El hombre comenzó a orar mientras su hermano, a unos metros de distancia, le gritaba que se alejara. Cuando ya era inminente que el complejo fuera arrasado por el incendio, se detuvo a unos pocos metros.

«No fue más que un milagro», consideró Hernández, que nació en El Bolsón. Su abuelo fue uno de los primeros pobladores en Puerto Patriada que fundó la primer proveeduría. Él levantó un complejo turístico en 2021.

El complejo turístico en Puerto Patriada. Foto: gentileza

«No había bomberos porque estaban en otros sectores. Las motobombas las había llevado a casa de mis padres para que ellos estuvieran cubiertos. Y entonces, decidí orar, pedir a Dios que pare el fuego e hiciera un vallado en mi complejo. Y así sucedió. El fuego se paró a 40 centímetros de una de las cabañas«, relató el hombre de 35 años.

Calificó como «increíble» la situación ya que las llamas de 30 metros de altura «lanzaban chispas por todos lados. Los pinos explotaban por el fuego. Y automáticamente, las llamas se corrieron al costado, al terreno de al lado. No se me quemó ni el plástico de la media sombra«.

En el video -que él mismo grabó- se percibe su voz nerviosa. Reconoció que la situación fue «sumamente angustiante». «Una vez que logró sacar a la gente que se alojaba en el complejo, le gritaban que me vaya, pero decidí permanecer ahí en el medio. Incluso estaba sin remera porque la usé para taparme la boca y la nariz para no consumir el humo», dijo.

Observó cómo las llamas sobrepasaban los pinos y no se veía más que un resplandor de luz que cubría todo. «Se hizo como una pared de fuego. Más allá de lo que podía perder, era una pesadilla ver cómo se destruía el bosque», contó.

Cuando el fuego se detuvo de golpe, Diego no pudo más que agradecer al tiempo que tranquilizaba a su familia que lo observaba a la distancia.

Resaltó que levantar ese complejo turístico en 2021 implicó «muchos años de trabajo y sacrificio. Por eso, pedí a Dios que lo proteja. Yo mismo grabé esa imagen y gracias a eso, mucha gente ha vuelto a creer. A tener fe».

Se definió como cristiano desde los 23 años. «En septiembre de 2023 hubo un alud debido a una tormenta grande que venía directo al complejo y una piedra gigante que se desprendió de la montaña se posicionó a 500 metros arriba de las cabañas y desvió todo lo que bajaba con fuerza. Esa vez que me salvó, mi fe se vio fortalecida«, relató.