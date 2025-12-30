Incendios en la Patagonia: Río Negro en alerta máxima por la ola de calor

El Gobierno de Río Negro difundió el parte diario del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) en un contexto de alerta máxima por las altas temperaturas y el período de mayor riesgo de incendios durante la temporada de verano. Las autoridades reiteraron, además, la prohibición total del uso de pirotecnia en todo el territorio provincial.

Río Negro en alerta máxima ante los incendios por la ola de calor

En San Carlos de Bariloche, el índice de peligrosidad de incendios es extremo. Según datos de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), para este miércoles 31 se espera cielo despejado, una temperatura máxima de 27 °C y viento del oeste con velocidades de hasta 19 km/h.

En El Bolsón, el nivel de peligrosidad se mantiene muy alto. El pronóstico indica cielo parcialmente nublado a despejado, temperaturas que alcanzarán los 26 °C y vientos leves, con ráfagas de entre 9 y 11 km/h.

Por su parte, en las localidades de General Conesa y Guardia Mitre, el índice de riesgo también es extremo, lo que refuerza el estado de alerta en amplias zonas de la provincia.

Ante la detección de cualquier columna de humo o indicio de incendio, se solicita a la población comunicarse de inmediato con la línea 103. Toda la información actualizada se encuentra disponible en el sitio oficial veranoseguro.rionegro.gov.ar.

Emergencia ígnea: qué está prohibido

Mientras se mantenga vigente la Emergencia Ígnea en Río Negro, está terminantemente prohibido encender fuego al aire libre en zonas de bosque, montaña, senderos, riberas de ríos, lagos y arroyos, así como en espacios públicos y áreas naturales no habilitadas.

Tampoco se permite la quema de residuos ni el uso recreativo del fuego. Cocinar solo está autorizado en lugares expresamente habilitados y únicamente cuando el índice de peligrosidad lo permite. En situaciones de riesgo extremo, no se puede hacer fuego bajo ninguna circunstancia, incluso en campings, fogones y viviendas particulares.

El incumplimiento de estas disposiciones puede derivar en multas que van desde los 100 hasta los 100.000 litros de gasoil, además de posibles acciones penales y patrimoniales contra los responsables.

Desde los organismos reiteraron el llamado a la responsabilidad individual y colectiva para prevenir incendios y proteger el patrimonio natural de la provincia.