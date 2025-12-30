Alas del Alma avanza en su reconstrucción tras el incendio de abril

Tras el incendio que afectó su sede en abril, la fundación Alas del Alma logró sostener su funcionamiento cotidiano y avanzar en la reconstrucción del edificio sin interrumpir la atención a las personas que asisten a la institución.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, su presidenta, Susana Rotella, detalló que la entidad sin fines de lucro trabaja con personas con discapacidad, brindando diferentes talleres y terapias -como equinoterapia e hidroterapia-. Actualmente, recibe “entre 77 y 80 personas” en su sede ubicada en las calles Bolivia y Juan Domingo Perón, en Cipolletti.

El siniestro ocurrió el 13 de abril y fue provocado por la explosión de un horno utilizado para la cocción de cerámica. “Era un horno eléctrico que levanta temperaturas muy altas para que se cocinen las piezas. Ese horno se rompió de lleno y se incendió el galpón. Toda la sala se llenó de un hollín muy tóxico. Estaba todo negro y pegajoso. Era dramático de ver”, recordó Rotella.

Pese a la magnitud del daño, la fundación retomó rápidamente sus actividades. “Nuestro parate fue de menos de diez días y ya estábamos trabajando nuevamente, en aulas que nosotros mismos habíamos limpiado y con calefactores eléctricos porque no teníamos gas. Íbamos buscando otros espacios, trabajamos en la chacra. Tuvimos distintas opciones, nosotros siempre trabajamos”, destacó. Las condiciones fueron especialmente difíciles durante el invierno, cuando permanecieron varios meses sin gas.

A la semana del incendio, el gobernador Alberto Weretilneck recorrió el lugar y constató la magnitud de los daños. A partir de esa visita, se definió un esquema de financiamiento por etapas para la reconstrucción del edificio. De acuerdo con el Decreto Nº 1098, publicado en el Boletín Oficial el 26 de diciembre, el Gobierno Provincial otorgó un aporte de 85.199 millones de pesos destinado a solventar la segunda etapa de las obras. La primera etapa, oficializada en junio, había contado con un desembolso de 100 millones de pesos.

Según explicó Rotella, los fondos se entregan por tramos y están sujetos a la certificación de cada etapa de obra. “Una vez que cada etapa de reconstrucción está terminada, se otorga el aporte correspondiente. Esa cuota va directamente a la empresa que ganó la licitación. Nosotros somos agentes de control: verificamos que se cumpla lo presupuestado y que el trabajo esté bien hecho”, aclaró.

La primera etapa incluyó la reconstrucción de un aula y la adecuación de las instalaciones de gas, que debieron actualizarse conforme a la normativa vigente. Actualmente, seis aulas ya se encuentran habilitadas. La segunda etapa prevé la recuperación de las restantes, además de la instalación de un ascensor para garantizar la accesibilidad al primer piso.

“Tenemos un ala oeste y un ala este. El ala oeste ya está terminada, con calefacción y gas funcionando. El ala este es la que resta recuperar cuando comiencen las próximas obras. Pero hoy ya estamos trabajando al 100%”, explicó la presidenta.

La evaluación de lo realizado hasta el momento es positiva. “La empresa cumplió en tiempo y forma. Hoy entrás al ala que ya se reconstruyó y no te das cuenta de que hubo un incendio”, señaló.

Más allá del avance de la obra, desde Alas del Alma remarcan que la situación económica cotidiana sigue siendo compleja. La institución sostiene dos turnos diarios, cuenta con personal terapéutico, cuidadores, choferes, transporte propio, alimentación y una alta demanda de insumos para los talleres. Parte de los recursos proviene de convenios con mutuales y del acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Humano, aunque no alcanzan para cubrir la totalidad de los gastos.

“Necesitamos mucho de la ayuda de la comunidad para el día a día, no para la reconstrucción, que ya está en marcha”, subrayó Rotella. En ese sentido, la fundación se sostiene también con eventos, ferias, bingos y aportes privados.

Además, informaron que se encuentra abierta la inscripción para nuevos ingresos. Quienes deseen contactarse pueden hacerlo a través del correo electrónico fundacionadelalma@gmail.com