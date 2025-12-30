“Pido disculpas del error que cometí”: el mensaje del camionero que grafiteó una piedra del Parque Nahuel Huapi

El hombre que realizó un grafiti sobre una piedra en un sector del río Limay de Neuquén, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, pidió disculpas públicas por el hecho, expresó su arrepentimiento y aseguró que reparará el daño, en medio de la causa que derivó en una denuncia penal y en tareas de remediación ambiental.

El arrepentimiento del autor del grafiti y su promesa de reparación

“Pido disculpas del error que cometí. Estoy comprometido a ir a reparar el daño que hice”, el hombre al referirse a la pintada realizada sobre una piedra en el área natural protegida.

Sus declaraciones se conocieron a través de las redes sociales. En el video, el hombre también destacó su trayectoria laboral afirmando que: “Ya llevo 30 años arriba de los camiones, tengo una conducta intachable”.

El hecho ocurrió en una zona donde las pintadas están prohibidas por tratarse de un área natural protegida.

En el mensaje, el hombre insistió en su pesar por lo ocurrido. “Me arrepiento de lo que hice. Errores cometemos todos y de los errores se aprende”, concluyó.

La reacción oficial tras el grafiti y el avance de las actuaciones

Desde la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi se informó este lunes que “se realizó la correspondiente denuncia penal ante la Justicia” luego de detectarse el grafiti en un sector del río Limay.

También se señaló que “la empresa involucrada llevó adelante las tareas de remediación ambiental del sitio afectado”, dando cumplimiento a los compromisos asumidos y trabajando junto a las autoridades del Parque Nacional.

La Administración de Parques Nacionales indicó que “se valora la rápida actuación institucional, el acompañamiento de la empresa y la intervención de la Justicia”, al reafirmar el compromiso con la protección del patrimonio natural y cultural.

Fueron guardaparques y brigadistas los que identificaron el lugar tras la denuncia. Allí hallaron el aerosol utilizado y avanzaron con el procedimiento previsto por la normativa vigente en áreas protegidas.