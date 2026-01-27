Incendios forestales: alerta por peligro extremo en varias localidades de Neuquén

La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos de la provincia de Neuquén difundió este martes 27 de enero 2026 el índice FWI (Fire Weather Index), que indica un nivel extremo de peligrosidad de incendios forestales en distintas zonas del territorio provincial.

Incendios forestales: prohíben hacer fuego por peligro extremo en Neuquén

El FWI es un indicador internacional que evalúa cómo las condiciones meteorológicas —temperatura, humedad, viento y precipitaciones— influyen en el comportamiento del fuego. A partir de estos datos, permite anticipar la facilidad con la que puede iniciarse un incendio, su velocidad de propagación y su intensidad.

Desde el organismo provincial advirtieron que, cuando el índice alcanza valores extremos, cualquier chispa puede desencadenar un incendio de grandes dimensiones, por lo que reiteraron la prohibición absoluta de realizar fuego al aire libre.

En ese sentido, recordaron que está terminantemente prohibido encender fogatas, quemar residuos o realizar actividades que puedan generar chispas, e insistieron en la importancia de extremar los cuidados.

“La prevención es una responsabilidad compartida. Cuidemos el ambiente, a nuestras comunidades y el trabajo de quienes protegen el territorio”, señalaron desde la Secretaría. Las localidades donde actualmente rige el nivel de peligrosidad extremo son:

Aluminé

Zapala

Las Lajas

Chos Malal

Huinganco

Loncopué

Manzano Amargo

Junín de los Andes

Ante cualquier situación de emergencia, se solicita comunicarse de inmediato con Bomberos al teléfono 100.