Incendios en la Patagonia: se reactivaron tres focos en el Parque Nacional los Alerces

Los incendios provocados a inicios de año en Chubut no cesan. En las últimas horas, se reavivaron diversos focos en el Parque Nacional Los Alerces, provocando la rápida expansión del fuego y complicaciones para los bomberos y brigadistas.

Desde Parques Nacionales alertaron que, producto del clima, se reavivó la propagación de focos en las áreas del Cerro Riscoso y Quebrada del León, situación que generó el repliegue preventivo de brigadistas de los sectores más comprometidos.

Ante el avance, desde el Comando Unificado se estableció un dispositivo especial de monitoreo aéreo de los puntos con actividad extrema. Esta medida surge para proteger la integridad y vida de los bomberos y rescatistas combatiendo en el frente.

Según lo revelado por Parques Nacionales, se concentraron 185 voluntarios y brigadistas en los distintos avances de focos para contrarrestar el avance del fuego.

Ante el contexto que atraviesa el Parque Nacional, se informó que se mantuvo una guardia nocturna especial preparada para implementar eventuales medidas de emergencia y con el fin de proteger las estructuras de prestadores turísticos y pobladores.

El mapa oficial. (Foto: gentileza Parques Nacionales)

El clima no acompaña a los bomberos

Los fuegos recobraron intensidad debido a las altas temperaturas registradas en el lugar y la casi nula precipitación de lluvias en estos días.

Según detallaron en el parte oficia de Parques Nacionales, se anunció que: «Las condiciones meteorológicas previstas para hoy será una máxima de 21 °C, con valores bajos de humedad cercanos al 3O%. Los vientos, con direcciones variables, predominarán desde el sector Oeste, aumentando hacia la tarde de 30-40 km/ del Oeste, con ráfagas superiores en intensidad»

Ante esta adversidad, se incrementó el trabajo de los bomberos y la comunidad afectada por el fuego. Desde Parques Nacionales agradecieron a todos los cuerpos presentes en el combate:

Ejército Argentino

Gendarmería Nacional

Policía Federal Argentina,

Prefectura Naval Argentina

INTA

Vialidad Nacional.

Protección Civil del Chubut

Sistema Provincial de Manejo del Fuego

Vialidad Provincial

Municipalidad de Esquel.

Bomberos Voluntarios de Chubut

Se cortó el acceso de Ruta Provincial por el fuego

Debido a la catástrofe del incendio, desde Vialidad Provincial indicaron que la Ruta Provincial N°71, tramo Emp. RN40 – Cholila, está cortada al tránsito para todo tipo de vehículos, hasta nuevo aviso.

Ante el avance del incendio, se le solicitó a la comunidad y turistas presentes en la región que respeten las indicaciones de autoridades en el lugar.

Navegación en el Lago Futalaufquen, restringida

La navegación del Lago Futalaufquen, en las inmediaciones del Parque Los Alerces, quedará restringida durante la jornada del lunes 26 ante la situación que afecta la región. El horario de restricción será de 8 a 18.

Por razones operativas y estratégicas del combate del incendio, circulan diversos vehículos contra incendio y monitoreos aéreos, por lo cual se le solicita a la comunidad la mayor precaución al momento de trasportarse.