Incendios: nuevos hidrantes refuerzan la red de respuesta en Bariloche y El Bolsón

Nuevos hidrantes fueron incorporados al sistema de emergencias en Bariloche y El Bolsón para reforzar el abastecimiento de agua durante los operativos por incendios. La medida busca reducir los tiempos de respuesta en una temporada marcada por el alto riesgo.

Aguas Rionegrinas destinó $20 millones para adquirir hidrantes y cabezales que se integrarán a la red de agua potable y serán utilizados exclusivamente por bomberos y brigadistas durante las emergencias.

La decisión llega en un período de alto riesgo por las condiciones climáticas y se implementa en coordinación con organismos provinciales, nacionales y municipales.

La logística se concentra en Bariloche y la instalación se hará por etapas

Los equipos son enviados desde la sede central de ARSA hacia la Subgerencia Regional Bariloche, que funciona como base logística para su planificación, distribución y reinstalación, según las necesidades operativas de cada localidad. La incorporación se realiza de manera progresiva: una primera entrega se concretó a comienzos de la semana y en las últimas horas arribó un nuevo lote, mientras que el resto será colocado en los próximos días.

Desde el área técnica explicaron que, el correcto funcionamiento de los hidrantes es clave para garantizar presión y disponibilidad de agua durante los operativos, especialmente en zonas urbanas y periurbanas donde el avance del fuego puede comprometer viviendas y servicios esenciales.