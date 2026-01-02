Weretilneck llamó a reforzar la prevención de incendios forestales y pidió un uso racional del agua

Ante cualquier columna de humo o indicio de incendio, se solicita comunicarse al 103. (Foto: Alfredo Leiva)

El Gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, pidió a la comunidad extremar los cuidados y respetar las restricciones vigentes, en el marco del período de mayor riesgo de incendios forestales durante la temporada de verano.

Remarcó que esto no solo genera incendios en situaciones críticas, sino que también trae problemas vinculados al agua. Frente a esta situación, pidió a la comunidad extremar los cuidados y respetar las restricciones vigentes.

Weretilneck subrayó además la importancia de atender las alertas y diagnósticos de los organismos técnicos y apeló a la responsabilidad individual y de la comunidad para evitar nuevas emergencias durante el verano. “Tenemos que tener mucho, mucho cuidado y seguir las indicaciones de las áreas intervinientes para tener la menor cantidad de problemas posibles”, expresó en comunicación con varios medios.

Además, el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) advirtió que Bariloche y El Bolsón se encuentran bajo riesgo muy alto de incendios forestales debido a las condiciones climáticas. Se recomienda tener siempre a mano agua, prestar atención al entorno, no trasladar cenizas y utilizar velas únicamente en espacios cerrados.

En Bariloche, el índice de peligrosidad fue calificado como muy alto y durante el jueves se registró un incendio en la barda del Ñireco, en donde actuaron cuatro móviles con diez combatientes del SPLIF, además del trabajo de Bomberos Voluntarios y Protección Civil.

Hoy viernes, el pronóstico indica cielo parcialmente nublado, una temperatura máxima de 29 grados y viento leve del oeste, lo cual mantiene el nivel elevado de riesgo en la zona.

En El Bolsón, el índice de peligrosidad también es muy alto, mientras que en la región General Conesa–Guardia Mitre el riesgo asciende a nivel extremo, de acuerdo con lo notificado en el informe oficial.

Emergencia ígnea: qué no se puede hacer

En Río Negro rige el Decreto 1104/25 que declara la Emergencia Ígnea por un año en todo el territorio provincial. Es por esto que queda terminantemente prohibido encender fuego al aire libre en zonas de bosque, montaña, senderos, riberas de ríos, lagos y arroyos, así como en espacios públicos o áreas naturales sin habilitación.

También está prohibida la quema de residuos de cualquier tipo y el uso recreativo del fuego. Solo se permite cocinar en lugares expresamente habilitados y únicamente cuando el índice de peligrosidad lo autoriza. Cuando el riesgo es extremo, no se permite hacer fuego en ninguna circunstancia, incluso en campings, fogones y viviendas particulares.

El incumplimiento de estas medidas puede derivar en multas de entre 100 y 100.000 litros de gasoil, además de acciones penales y patrimoniales contra los responsables.

Ante cualquier columna de humo o indicio de incendio, se solicita comunicarse de inmediato al 103. Toda la información actualizada se encuentra disponible enveranoseguro.rionegro.gov.ar.