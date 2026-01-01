Riesgo de incendios en Río Negro: el 2026 arrancó con un nuevo foco ígneo en Bariloche

El Gobierno de Río Negro difundió este jueves el primer parte diario de riesgos de incendios en la provincia del 2026 por parte del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF). Qué panorama se espera para mañana.

Índice de peligrosidad de incendios en Bariloche

Es «muy alto» .

. Clima: para este viernes se espera cielo parcialmente nublado, con una temperatura máxima de 29 °C y viento leve del oeste..

Durante esta jornada se registró un nuevo incendio en la barda del Ñireco. Allí intervinieron cuatro móviles con 10 combatientes y se solicitó apoyo aéreo.

Desde el SPLIF informaron que en el operativo también trabajan Bomberos Voluntarios y Protección Civil para apagar el fuego.

Foto: Gentileza Gobierno de Río Negro.

Índice de peligrosidad de incendios en Conesa y Guardia Mitre

Es «extremo».

Desde el SPLIF reportaron que una cuadrilla viajó a Alto Chubut para colaborar en la extinción de un incendio forestal. A la par, también efectuaron recorridas preventivas en refugios y sectores alejados de la zona urbana.

Asimismo, recordaron a los visitantes que la región es una zona de bosques y que bajo este nivel de alerta está prohibido hacer fuego al aire libre, cuya advertencia suele perdurar por varios días, por lo que durante su estadía probablemente no puedan utilizar las parrillas exteriores.

Índice de peligrosidad de incendios en El Bolsón

Es «muy alto» .

. Clima: el pronóstico indica cielo parcialmente nublado, con una temperatura máxima de 27 °C y viento leve del oeste y sudoeste.

Emergencia ígnea: qué no se puede hacer

Durante la vigencia de la Emergencia Ígnea en Río Negro está prohibido encender fuego al aire libre en zonas de bosque, montaña, senderos, riberas de ríos, lagos y arroyos, así como en espacios públicos o áreas naturales sin habilitación.

También está prohibida la quema de residuos de cualquier tipo y el uso recreativo del fuego. Solo se permite cocinar en lugares expresamente habilitados y únicamente cuando el índice de peligrosidad lo autoriza.

Cuando el riesgo es extremo, no se permite hacer fuego bajo ninguna circunstancia, incluso en campings, fogones y viviendas particulares.

El incumplimiento de estas medidas puede derivar en multas de entre 100 y 100.000 litros de gasoil, además de acciones penales y patrimoniales contra los responsables.

Ante cualquier columna de humo o indicio de incendio, se solicita comunicarse de inmediato al 103.