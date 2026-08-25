La justicia ordenó a la Municipalidad de Bariloche paralizar la apertura de una calle en un mallín

El mallín "El Abrazo" está junto al plan de 112 Viviendas en la zona del Ñireco, en Bariloche. Foto: Archivo/Chino Leiva

La apertura de la calle en un lote privado, que proyecta el Gobierno del intendente Walter Cortés, para la conectividad de la trama vial en la zona este de Bariloche tendrá que esperar por el momento.

La jueza Cecilia Marcela Wiesztort, a cargo de la Unidad Procesal 7 (Juzgado de Familia 7 de esta ciudad) resolvió “hacer lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada” en la acción de amparo ambiental que presentó el concejal peronista del bloque Incluyendo Bariloche, Leandro Costa Brutten contra la Municipalidad de Bariloche y el intendente.

La magistrada, “con fundamento en el principio precautorio”, dispuso de manera provisoria y cautelarmente “el cese de los trabajos materiales para el trazado de la calle dentro de la parcela 19-2-F-017-03 ordenando a la Municipalidad de Bariloche y/o empresas privadas que trabajan en la parcela la inmediata suspensión de toda intervención destinada a crear, abrir, ampliar o consolidar la nueva calle en el inmueble identificado como Nomenclatura Catastral 19-2-F-017-03”.

Ordenó además “la prohibición de nuevos movimientos de suelo, la prohibición de rellenos, excavaciones y nivelaciones o compactaciones”. También, dispuso “la prohibición de continuar alterando cauces, paleocauces, vertientes, drenajes o escorrentíashasta tanto se resuelva en definitiva”. “Esta medida estará vigente hasta que se resuelva en definitiva”, aclaró la jueza. La resolución la dictó este lunes.

Costa Brutten presentó el martes de la semana pasada el amparo ambiental contra el Municipio y Cortés para lograr la tutela judicial frente a los trabajos que la Municipalidad ejecuta para la apertura de una calle en una zona vulnerable por la presencia de un mallín.

Junto con el amparo, pidió una medida cautelar para que la justicia le ordene al intendente frenar los movimiento de suelo y rellenos en ese sector de la ciudad.

El municipio cumplirá lo dispuesto por la jueza

Desde el Gobierno municipal, el abogado Martín Domínguez, asesor del intendente, dijo este martes que “previo a la notificación de hoy se nos solicitó (desde el juzgado 7) un informe técnico que se está respondiendo en estos días”. “A partir de la notificación de hoy daremos cumplimiento a lo que solicita la jueza”, sostuvo.

Sostuvo que “hay un camino judicial que recorrer”. “Sostenemos la licitud de lo que hizo el Municipio”, aseguró. Domínguez recordó que en material civil “se apela”. “Amén de ello daremos curso a los caminos judiciales en procura de sostener la postura del municipio y sus análisis técnicos y jurídicos previos”.

Que no haya ordenanza que autorice los trabajos de apertura de la calle ¿es un problema?, preguntó Diario RÍO NEGRO. “No es necesario ello por normativa. Sí se hicieron los pasos previos necesarios a fin de lograr los dictámenes de las áreas correspondientes”, destacó el asesor del intendente.

El reclamo de los vecinos

Costa Brutten reiteró que “no hay ordenanza del loteo privado aprobada”. “Y tampoco autorización del Concejo Deliberante al convenio que dicen haber firmado el intendente y los privados” para la apertura de la calle, advirtió.

La polémica surgió el martes de la semana pasada, cuando vecinos del barrio 112 Viviendas, emplazado frente al mallín, expresaron su preocupación por los trabajos que el Municipio había hecho con maquinaria vial en el mallín “El Abrazo”. Manifestaron su temor por el impacto que esas obras podrían tener en el entorno natural y sus viviendas.

Corina Gómez tomó la palabra, en representación del grupo de vecinos, y denunció ante los concejales de la Comisión de Servicios, que la maquinaria municipal hizo un movimiento de suelo para avanzar con una traza de unos 220 metros de longitud por 16 de ancho, que “atravesó el mallín”.

Dijo que desconocían si el municipio hizo los estudios de impacto ambiental, de suelo y los que requieren una intervención en un mallín natural.

“Necesitamos contar con las calles de conexión, es un sector estratégico, que une el este con el centro de la ciudad”, argumentó la semana pasada la secretaria de Planeamiento municipal, Sofía Maggi.