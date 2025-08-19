Indemnización millonaria por gastos médicos: qué le pasó a la mujer de Bariloche en Estados Unidos

«Quedó expuesta la mala fe de la compañía”, fue la forma de definir el abogado de una jubilada de Bariloche sobre los servicios de asistencia al viajero en el exterior. Su clienta había contratado una compañía para un viaje a Estados Unidos, pero la dejaron sin cobertura tras un inconveniente médico. Si bien la Justicia le dio la razón en primera instancia, el fallo aún no está firme.

Tiempo atrás, una mujer de Río Negro viajó al país norteamericano con el fin de visitar a su hijo. Durante su estadía, tuvo un problema renal y debió concurrir a un hospital en Texas.

El abogado defensor, Marcelo Fernández, contó que la empresa Universal Assistance S.A. derivó a la mujer al nosocomio, le hicieron estudios de diagnóstico, le indicaron el tratamiento y mejoró.

Al volver a la Argentina un mes después, su hijo le contó que le había llegado una factura. En ese momento, la mujer se contactó en numerosas ocasiones con la empresa, pero “nunca le respondieron los mails”.

En total, la deuda tenía un valor estimado de 6.916 dólares, pero desde la aseguradora dilataron la respuesta y nunca pagaron, alegando que todavía estaban «evaluando su caso».

«Pasaron cuatro meses y nunca le manifestaron que ‘el pago no correspondía’. Cuando le llegó el reclamo del pago, a través del cobro a deudores, decidió cancelar la deuda«, relató Fernández.

Allí, se inició una mediación para reclamar el pago a la empresa, la cual había solicitado una autorización a la mujer para pedir información al hospital de Estados Unidos. Si bien accedió, la empresa no respondió hasta que el caso se judicializó.

“Cuando contestaron la demanda, se agarraron de que la enfermedad era preexistente. Quedó expuesta la mala fe de la compañía”, destacó el abogado.

Abundan los damnificados por empresas de asistencia al viajero: “Un negocio del incumplimiento”

Desde Universal Assistance S.A. cubrió gastos menores de la contingencia médica, por lo que según la Justicia de Bariloche implicó un «reconocimiento parcial» del hecho. Sin embargo, la empresa alegó que la mujer tenía antecedentes, por lo que «según el contrato la dejaba fuera de cobertura».

El juez civil de Bariloche, Cristian Tau Anzoátegui, consideró que la firma nunca había requerido una declaración jurada de salud antes del viaje.

“Las cláusulas de exclusión eran genéricas e imprecisas y que, en una relación de consumo, esas disposiciones deben interpretarse siempre a favor del usuario”, señaló el juez.

Por este motivo, sentenció a la empresa a reembolsar 6.916,80 dólares abonados por la consumidora y fijó una indemnización de 9 millones de pesos en concepto de daño moral y punitivo. Aún así, esta sentencia de primera instancia puede ser apelada.

En este caso puntual, el abogado señaló que se libraron exhortos diplomáticos a tres organismos distintos: el hospital de Estados Unidos donde fue atendida la mujer, al JP Morgan -banco en el que se acreditó la transferencia- y a la empresa que reclamaba el crédito.

“Este tipo de juicios lleva tiempo, por eso la gente no reclama. Pero a la vez, a las empresas de asistencia al viajero les suele convenir incumplir. Hacen un negocio del incumplimiento porque de diez personas a las que perjudican, solo reclaman dos o tres”, detalló el abogado.

Por último, consideró que pese a que el fallo está bien argumentado, el monto a pagar es «bajo» con respecto al daño que ocasionaron. «El objetivo es desalentar a las empresas de hacer estas prácticas para que no les resulte conveniente. Porque de esta forma, terminan pagando un poco más de lo que deberían haber abonado en un principio. La idea es que el incumplimiento les salga caro para que no lo hagan”, culminó.