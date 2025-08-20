Indignación total en Neuquén: pintaron araucarias, rocas e instalaron «ilegalmente» una virgen en el cerro Impodi

Las imágenes de un acto vandálico en el cerro Impodi despertó total indignación en la provincia de Neuquén. Un sector de cumbre apareció con rocas y araucarias pintadas, pero también se descubrió que habían instalado de forma ilega una virgen. Todo fue denunciado por la Corporación Interestadual Pulmarí.

El cerro Impodi, al igual que otros puntos turísticos de Neuquén, es un lugar de alto valor ambiental y cultural. Tiene especies protegidas y así como está prohibido hacer fogatas para cuidar el ecosistema, también se prohíbe realizar cualquier tipo de acto que destruya su naturaleza.

Grave denuncia por destrozos en un cerro de Neuquén

En las últimas horas la Corporación Interestadual Pulmarí informó que recibieron la denuncia de un grupo de personas que advirtió las pintadas y la colocación de una figura religiosa en el cerro. Desde FM Patagonia (Chos Malal) compartieron el comunicado donde la corporación denunció: «Estas acciones, más allá de cualquier creencia personal, constituyen un daño grave e inaceptable en un área de alto valor ambiental y cultural».

Pintadas en araucarias. Foto: FM Patagonia (Chos Malal)

Precisaron que los actos incluyeron pintadas con aerosol rojo en araucarias, piedras y sectores de la cumbre. Además notaron que entre unas rocas habían colocado una virgen, el punto fue marcado también con pintura.

La virgen estaba ubicada entre rocas. Foto: FM Patagonia (Chos Malal)

La Corporación Interestadual Pulmarí (CIP), que administra el territorio donde se encuentra el cerro, repudió enérgicamente lo sucedido. La entidad señaló que el cerro Impodi es un espacio protegido y que el ascenso no está permitido sin autorización, ya que forma parte del territorio donde viven familias que realizan actividades productivas.

Pintadas con aerosol sobre rocas. Foto: FM Patagonia (Chos Malal)

También destacó que estas acciones representan un daño grave e inaceptable, ya que afectan a un espacio de biodiversidad con araucarias, una especie nativa y protegida que es un símbolo de Neuquén.