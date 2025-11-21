Inicia el fin de semana largo de calor en el Alto Valle: viernes con máximas de 30°C, ¿qué pasa con el viento?

Finalmente inició el fin de semana largo en el país y al Alto Valle regresaron las temperaturas altas después del notable clima fresco del jueves. El pronóstico del tiempo marcó un viernes con máximas de 30°C y anticipó que este día será la puerta para un fin de semana de calor intenso. Mirá el detalle.

El tiempo en el Alto Valle: qué pasa con el viento

El calor se instaló en el Alto Valle y ofrecerá un viernes ideal para disfrutar al aire libre. El organismo nacional detalló que la región experimentará temperaturas elevadas durante la mayor parte del día.

La máxima pronosticada alcanzará los 30°C, mientras que la mínima se situará durante la noche en los 22°C. Estas marcas térmicas anticipan un día muy caluroso.

El viento será un factor presente ya que se aparecerá con ráfagas que se mantendrán entre los 23 y 31 Km/h. Estas condiciones se harán notar especialmente en las primeras horas del día, pero debido a su baja intensidad, no causará mayores complicaciones.

Dada la temperatura máxima de 30°C, es fundamental mantenerse hidratado durante todo el viernes. La exposición al sol debe ser moderada, especialmente en las horas centrales.