Fin de semana largo de calor sofocante en el Alto Valle: anticipan viento y máximas que podrían rozar los 40°C

Llega el fin de semana largo y ya anticiparon que el Alto Valle registrará días de temperaturas más sofocantes. El pronóstico del tiempo anticipó que habrá una notable presencia de viento, pero tomará mayor protagonismos el calor que podría alcanzar una máxima de casi 40°C. Mirá el detalle día por día.

Para quienes tengan pensado tomarse unos días de descanso y aprovechar los días libres por los feriados del viernes 21 y el lunes 24 de noviembre, les contamos que este fin de semana tendrá días ideales para disfrutar de los ríos locales o, incluso, viajar a la costa.

El Servicio Meteorológico Nacional en su pronóstico extendido resaltó que en líneas generales se esperan temperaturas que se mantendrán por encima de los 30°C y si bien habrá viento, este no causará complicaciones, aunque la situación podría cambiar con el pasar de los días.

El detalle del pronóstico del tiempo día por día

El fin de semana largo comienza este viernes y se extiende hasta el lunes 24 de noviembre, inclusive. En este sentido compartimos el detalle del pronóstico para los cuatro días, solo de la región del Alto Valle teniendo en cuenta que esta región abarca las ciudades como Villa Regina, Roca y hasta Neuquén capital.

Viernes 21 de noviembre: el cielo se mantendrá parcialmente nublado, durante las primeras horas de la mañana la temperatura será de 18°C, pero hacia el mediodía ascenderá hasta alcanzar la máxima de 30°C.

El calor será persistente durante toda la tarde y el descenso de temperatura se prevé a la noche, cuando se ubique en los 25°C.

El viento mantendrá velocidades entre los 23 y 31 km/h.

Sábado 22 de noviembre: el cielo estará totalmente despejado. La máxima para este día será de 33°C.

Durante las primeras horas de la mañana la temperatura será de 16°C, hacia el mediodía ascenderá hasta llegar a los 33°C y el descenso se prevé a la noche.

Respecto al viento informaron que se podrán registrar ráfagas de hasta 50 km/h.

Domingo 23 de noviembre: el cielo estará totalmente despejado. La máxima para este día será de 38°C, será uno de los días más calurosos. En cuanto a la mínima, se espera una temperatura de 20°C. Respecto al viento informaron que se podrán registrar ráfagas de hasta 38 km/h.